Il Dt dell’Udinese sull’affare Samardzic-Milan: “Non vogliamo venderlo”

Il Milan è al lavoro da giorni sul profilo di Lazar Samardzic: sei gol e quattro assist in 34 presenze nell’ultima stagione in bianconero. Il dt dell’Udinese, Gianluca Nani, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato il futuro del centrocampista serbo. “Lui è un giocatore dell’Udinese e non vogliamo venderlo. Poi se dovesse arrivare un’offerta che reputeremo all’altezza, fa parte del nostro lavoro valutarla.

Non è un giocatore che proponiamo noi agli altri. Anche grazie a un suo gol siamo in Serie A: è un giocatore determinante e forte. Milan? C’è stato un contatto veloce ma non c’è stata nessuna offerta e nessuna trattativa. Lui è un calciatore importante per noi e mi stupirei se non lo cercassero. Normale che sia richiesto e per noi è un motivo di orgoglio”. Insieme a Fofana è uno dei principali obiettivi per la mediana di Fonseca con il club di Via Aldo Rossi che guarda anche alle uscite con Pobega e Bennacer da tempo sul mercato!