Serie A, Bologna, Fiorentina, Torino: il mercato delle altre

Da un olandese ad un altro. Da Zirkzee a Dallinga. Il Bologna ha il suo nuovo bomber. Il centravanti ex Tolosa ha infatti firmato con i felsini e ha già raggiunto il ritiro di Valles. Dove i rossoblù stanno preparando la stagione agli ordini di mister Vincenzo Italiano. Italiano che ha lasciato Firenze e la Fiorentina lì dove ora siede Raffaele Palladino.

Serie A, Fiorentina, Torino e…. Casadei

Il neo-tecnico gigliato ha già potuto abbracciare due nuovi acquisti Kean e Pongracic ma ne aspetta altri. Il centrocampo è infatti da rifondare dopo le uscite di Arthur, Maxime Lopez, Bonaventura, Castrovilli e Duncan. Un reparto nel quale piace Richard Rios. Stella del Palmeiras che ha brillato in Copa America ma che ha un’importante e proibitiva valutazione: 30 milioni di euro. Dal centrocampo alla trequarti l’obiettivo in casa viola è quello di Andrea Colpani con il “Flaco” che potrebbe lasciare Monza e le due società che sono attualmente al lavoro. Chi non ritiene compiuto tutto il lavoro è Urbano Cairo, il suo Torino nelle ultime ore ha annunciato la punta Che Adams. Il presidente granata ha però dichiarato che al completamento della rosa mancano ancora due difensori e un’esterno. Chi potrebbe piacere a tanti club in Italia è poi Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea è arrivato in Premier nella scorsa stagione per circa 20 milioni di euro, ma il tecnico Maresca non lo l’ha convocato per il ritiro dei Blues. Attenzione quindi al futuro dell’ex Inter che potrebbe essere clamorosamente in Serie A.