Sainz non ha più speranze: ultimo show e offerta ritirata

Il campionato di Formula 1 è nel pieno della stagione 2024 ma per tanti tifosi e appassionati si parla spesso di mercato piloti per il 2025. Le ultime su Sainz

Abbiamo ormai superato la metà della stagione 2024 di Formula 1 con il tredicesimo Gran Premio che si è tenuto domenica 21 luglio in Ungheria e che ha visto trionfare l’australiano Oscar Piastri. Ora mancano quindi soltanto undici corse alla fine di questa stagione e poi sarà tempo di pianificare il nuovo campionato del 2025. Il mercato piloti nel frattempo continua ad interessare moltissimi appassionati che cercano di capire dove si piazzeranno i nuovi protagonisti nelle varie scuderie.

Ovviamente tutto il domino di piloti che cambiano team è nato dal grande passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Come già noto da ormai diversi mesi, il sette volte campione del mondo ha scelto di firmare un contratto valido dal 2025 per divenire un nuovo volto della scuderia di Maranello lasciando così dopo molti anni la Mercedes. Il fuoriclasse inglese farà coppia con Charles Leclerc alla guida del “cavallino rampante” e a fargli spazio sarà suo malgrado Carlos Sainz.

Sainz sogna il passaggio in Mercedes ma il baby prodigio Kimi Antonelli accelera

Il passaggio di Hamilton in Ferrari ha quindi innescato un effetto domino di notevoli dimensioni che sta appassionando tutti i tifosi. Naturalmente il primo pilota importante che deve trovare una nuova casa è senza dubbio Carlos Sainz. Lo spagnolo oggi in Ferrari piace a molti team viste le sue qualità e la sua grande serietà e affidabilità. Tra le scuderie che potrebbero anche proporgli un accordo c’è proprio la Mercedes, ancora alla ricerca di un dopo Hamilton.

Tuttavia, secondo le ultime voci provenienti dal circuito, riproposte anche da ‘EstadioDeportivo’, Toto Wolff e il suo team preferirebbero anche puntare su un profilo giovane. Tra le possibili scelte c’è senza dubbio anche Andrea Kimi Antonelli, baby prodigio italiano che sta impressionati bene tutti quanti in Formula 2.

Il bolognese classe 2006 alla guida della sua Prema sta facendo vedere ottime cose e per questo la chiamata della Mercedes non è più un miraggio. Il suo sogno di guidare in Formula 1 quando avrà da poco compiuto 18 anni è più che mai possibile. A quel punto però rimarrebbe tagliato fuori Sainz che dovrà andare a caccia di una nuova scuderia per il 2025.

L’ultimo segnale forte del talento di Antonelli è arrivato proprio con la vittoria ottenuta in Ungheria in Formula 2.