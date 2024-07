Monza, chiuso il ritiro di Pontedilegno-Tonale con una vittoria: sugli scudi Caprari

Con la doppietta di Caprari, il Monza supera 2-0 l’Alcione nella sua quarta e ultima amichevole al Campo Sportivo di Temù (Brescia), chiudendo nel modo migliore il ritiro di Pontedilegno-Tonale.

Il gol arriva al 28’: azione avviata da Vignato, sponda perfetta di Petagna per Caprari, freddo davanti al portiere per l’1-0. Il numero 10 biancorosso è ispirato e due minuti più tardi firma la sua doppietta con un grandissimo sinistro all’incrocio dei pali. Gol stupendo di Caprari per il 2-0 del Monza.

La prossima amichevole di AC Monza è in programma lunedì 29 luglio alle ore 17.30 contro la Vis Pesaro, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.

Monza-Alcione Milano 2-0 (Marcatori: 28’ e 30’ Caprari).

Questa la formazione schierata da Alessandro Nesta contro l’Alcione.

Mazza (dal 46’ Sorrentino), D’Ambrosio (dal 62’ Izzo), Caldirola, Bettella (dal 62’ Carboni), Birindelli (dal 69’ Pereira), Pessina (dal 69’ Valoti), Bondo, Kyriakopoulos (dal 62’ D’Alessandro), Vignato (dal 69’ Dany Mota), Caprari (dal 69’ Diaw), Petagna (dal 62’ Djuric)