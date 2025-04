Conference, domani in campo la Fiorentina: il programma completo

Milan subito pericoloso con Jovic. Sponda di Jovic per l’inserimento di Fofana, murato al momento del tiro dall’intervento decisivo di Pablo Mari. Ci prova Mandragora. Si affaccia in zona tiro il centrocampista viola ma conclude centralmente, blocca a terra senza grossi problemi Maignan. Occasione per Kean. Ripartenza conclusa dal tiro dell’ex Juventus che va via in velocità a Thiaw, non si fa sorprendere Maignan respingendo la conclusone. Tripla occasione Milan al 57′. Jovic manda in velocità Reijnders, murato da De Gea che salva anche su Pulisic. Poi Gimenez spedisce fuori. Pari Milan al 65′ con Jovic. Palla in verticale letta male dalla difesa viola, ne approfitta l’attaccante serbo per battere De Gea in uscita col sinistro. Tutto da rifare per la Fiorentina. Kean subito pericoloso 4 minuti dopo. Kean prende posizione col corpo e calcia a botta sicura, ma trova sulla sua strada Maignan che devia in corner. Occasione per Theo al 74′. Prova a fare tutto da solo il terzino francese con una progressione fantastica, De Gea lo mura in corner. A 7 dalla fine Kean spreca di testa il 3-2. Fagioli allarga bene a destra su Dodo, cross per il colpo di testa centrale del centravanti bloccato da Maignan. Ancora Kean pericoloso 3 minuti dopo. Si crea lo spazio per andare al tiro col destro il bomber ex Juve, si distende per deviare la sfera Maignan. Gol annullato a Dodo. Gran palla di Fagioli per il taglio di Dodo, che supera Maignan ma al momento del passaggio in verticale dell’ex juventino l’esterno brasiliano era in fuorigioco. Finisce 2-2.