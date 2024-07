Bomba Sinner: nuovo annuncio ufficiale

Il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi ha deluso i tifosi. Ecco cosa è emerso nelle ore precedenti alla cerimonia di apertura

Dalla serata di venerdì 26 luglio sono iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la cerimonia di apertura che si è svolta davanti a milioni di tifosi collegati in TV da ogni angolo del pianeta.

In queste settimane la capitale francese sarà quindi inondata dallo sport con tantissimi appassionati che seguiranno tutte le varie discipline olimpiche e faranno il tifo per i propri atleti. Per i tifosi italiani c’è un pò di delusione per l’assenza di Jannik Sinner, a causa di una tonsillite

Per il numero uno del mondo, gli ultimi mesi non sono stati per nulla semplici. Prima il ritiro dagli Internazionali d’Italia e poi adesso la rinuncia alle Olimpiadi, due importanti tornei ai quali il tennista altoatesino avrebbe voluto partecipare, come confermato da lui stesso. La spedizione azzurra perde dunque uno dei protagonisti più attesi, nonché uno dei grandi favoriti per la conquista di una medaglia

Forfait Sinner alle Olimpiadi, le dichiarazioni di Malagò

Nel corso della cerimonia di presentazione delle Olimpiadi, in tanti si sono chiesti quanto sarebbe stato bello avere Sinner in mezzo alla delegazione italiana. A margine dell’evento, anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato dell’assenza improvvisa dell’azzurro a Parigi 2024.

Malagò ha difeso Sinner confermando che per lui partecipare a queste Olimpiadi sarebbe stato impossibile: “Il rammarico, il dispiacere c’è, è innegabile perché è inutile essere ipocriti o falsi ma al tempo stesso c’è la certezza dell’assoluta impossibilità di Sinner di partecipare al torneo. Quindi questo è innegabile”.

Alcuni tifosi hanno sperato fino all’ultimo che le condizioni di salute del numero al mondo nel ranking ATP potessero migliorare e che magari Sinner potesse raggiungere in extremis gli altri azzurri a Parigi. Questo il pensiero in merito espresso da Malagò: “Era proprio impossibile giocare a Parigi? Io sarei poco serio se rispondessi a questa domanda, ma ho fiducia cieca in quello che mi è stato detto, ho parlato con il suo manager. Non aggiungo nulla. Non posso e non voglio farlo”.

Sinner è stato sostituto nel torneo olimpico di singolare da Andrea Vavassori che già faceva parte della squadra azzurra, in quanto impegnato nei tornei di doppio maschile e misto. Nel doppio, invece, a subentrare a Jannik sarà Darderi in coppia con Musetti.