Juventus, Todibo in chiusura: le cifre di Soulé e Huijsen

Dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Di Gregorio e Cabal in casa Juventus si lavora per chiudere l’operazione Todibo. Il difensore francese piace e non poco a Thiago Motta. Per il difensore del Nizza si lavora ai dettagli del prestito che porterebbe il giocatore il giocatore a Torino alla corte dell’ex tecnico del Bologna.

Juventus, vendere per comprare

Una Juventus che lavora anche alle uscite con Soulé e Huijsen sempre più vicini a Roma e Bournemouth. Il difensore partirà a titolo definitivo per una cifra di 18 milioni più bonus oltre il 20% sulla futura rivendita. Huijsen ma anche Soulé con l’argentino destinato a trasferirsi nella capitale. Dopo una lunga trattativa che ha visto i bianconeri partire da una richiesta di 40 milioni si è trovato l’accordo sulla base di 28 più due di bonus oltre una percentuale sulla rivendita che oscilla tra il 10 e il 15%. Due operazioni che permetteranno ai bianconeri di chiudere l’operazione Todibo ma non solo. I bianconeri tenteranno l’assalto infatti anche a Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Dea ha una valutazione di circa 60 milioni con Percassi che non ha aperto alla cessione ma la Juventus tenterà il tutto per tutto per accontentare Thiago Motta. Juventus che nel mese di agosto si concentrerà poi anche sull’attacco per presentarsi ai nastri di partenza con una rosa rivoluzionata e rinforzata…