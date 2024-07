L’11 di De Rossi che fa sognare i tifosi della Roma: attacco con Dybala, Dovbyk e Soulé?

Prende forma la Roma di Daniele De Rossi: nonostante la sua indole combattiva che ha mantenuto sia da calciatore che da allenatore, DDR sta evidentemente cercando di costruire una squadra che, dalla trequarti in su, possa basarsi soprattutto sulla tecnica e la fantasia, oltre che sull’efficacia.

Dybala, Dovbyk e Soule: attacco che fa sognare.

Le Fee, Paredes e Pellegrini a centrocampo, ma è l’attacco che fa già sognare: la Joya Dybala, Matias Soule e l’ultimo capocannoniere della Liga Dovbyk. Proprio sul centravanti del Girona si è espresso il suo procuratore dicendo “L’Atletico è un grande club, ma qui abbiamo visto un progetto serio per Artem, e la loro offerta in termini finanziari è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga“. Insomma, via libera ai giallorossi.

L’11 che sta nascendo.

Prende forma dunque un possibile 11 titolare che De Rossi potrebbe schierare per la Roma che ha in mente. In un ipotetico 4-3-3 si schiererebbe così.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Dahl; Le Fee, Paredes, Pellegrini; Dybala, Dovbyk, Soulé.