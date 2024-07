Tamberi, la notizia è sconcertante: non doveva succedere

Un imprevisto indimenticabile per Gianmarco Tamberi. E’ accaduto proprio nel momento meno opportuno possibile

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate e le aspettative dell’Italia sono davvero altissime. L’attesa era davvero fortissima in vista di un appuntamento che permette di avvertire subito l’atmosfera del momento, la cerimonia di apertura.

Non tutti hanno però gradito la scelta dei francesi che hanno organizzato il tutto con una traversata sulla Senna offrendo a ogni rappresentativa una sua imbarcazione. Gli occhi di tutti erano certamente puntati soprattutto sui nostri portabandiera, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo che erano visibilmente emozionati e felici per questa opportunità.

Avere l’opportunità di essere il portabandiera non può che essere motivo di prestigio per gli atleti ed è una dimostrazione tangibile dei traguardi raggiunti in carriera. Non tutto però è andato però per il meglio per Tamberi, protagonista di un fuori programma che gli rovinato un momento attesissimo

Contrattempo inaspettato per Tamberi: è accaduto durante la cerimonia di apertura

Ma quale sarebbe stato l’imprevisto che ha coinvolto Gianmarco Tamberi in uno dei momenti più importanti della sua vita da sportivo? “Gimbo”, così come ormai lo chiamano tutti, ha perso la sua fede nuziale nella Senna mentre stava sventolando la bandiera dell’Italia.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli azzurri della pallanuoto che hanno provato, per quanto possibile, a consolarlo dicendogli: “Perso un oro ne trovi un altro“. Anzi, i ragazzi, con tono evidentemente ironico, si sono detti disponibili a testimoniare per lui con la moglie Chiara se lei dovesse arrabbiarsi per l’accaduto.

Nonostante lo sconcerto iniziale, il campione olimpico ha mantenuto l’umore alto ed è stato felicissimo di avere fatto questa esperienza, in attesa di dimostrare il suo valore quando sarà chiamato a gareggiare: “È stata una figata pazzesca, poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi – sono state le sue parole riportate dall’Adnkronos -. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni”.

Successivamente l’atleta marchigiano ha voluto esprimere le sensazioni che sta provando attraverso il suo profilo social, pubblicando anche una serie di scatti fatti durante la cerimonia: “Che sia un’Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido Paese! In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca”.

Ma come avrà reagito Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi? La 29enne ha ripreso il marito con lo smartphone durante tutta la sfilata. Per questo ha scritto sul suo account Instagram: “Amore mio, completamente bagnati ma felici”, sottolineando quanto fosse forte la pioggia che si è abbattuta su Parigi. Successivamente ha caricato un’immagine di Tamberi con il tricolore tra le mani, confermando la perdita della fede nuziale, con tanto di emoticon in lacrime.