‘Terremoto’ in F1: rottura con Briatore e addio UFFICIALE

Il ritorno di Flavio Briatore in Formula 1 ha portato una vera e propria rivoluzione. Un pilota gli ha detto addio ed ha già trovato la prossima destinazione

Flavio Briatore è stato richiamato in Alpine per provare a riportare la scuderia francese ai fasti di un tempo. Quando il team aveva ancora il marchio Renault, il dirigente italiano ha avuto per anche la possibilità di vincere titoli mondiali con Fernando Alonso.

La speranza dei vertici della casa francese è di tornare su quei livelli, anche se sarà molto difficile, considerando le prestazioni degli ultimi anni. Nel 2026 cambieranno le regole in Formula 1 e Alpine sta puntando tutto sul nuovo progetto, ma Flavio Briatore deve gestire diversi problemi anche nel presente. Uno dei suoi piloti, infatti, ha deciso di lasciare la scuderia ed ha annunciato in maniera ufficiale il suo futuro. È soltanto l’ultimo dei problemi che l’imprenditore piemontese ha dovuto gestire da quando è tornato in ‘pista’.

Ocon rompe con Briatore e firma con la Haas

Il rapporto tra la Alpine ed Esteban Ocon si era rotto da tempo e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata a Montecarlo, quando il pilota francese ha causato un incidente con il suo compagno di squadra. Ocon, che a settembre festeggerà il suo ventottesimo compleanno, ha trovato immediatamente un’altra squadra per la prossima stagione, dimostrando di essere un buon pilota, nonostante la scarsa stima nei suoi confronti all’interno del team Alpine.

A partire dal 2025 correrà con la Haas, avendo firmato un contratto pluriennale con la scuderia statunitense. È stato decisivo il pessimo rapporto con Flavio Briatore, il quale, come evidenziato da ‘F1-news.eu’, ha sempre favorito Gasly, confermato in Alpine anche per i prossimi anni. Dopo aver gareggiato con la Force India, Ocon è passato in Renault nel 2020 ed ha ottenuto discreti risultati, nonostante una vettura spesso mediocre in questi anni. Al netto del rendimento lascerà la scuderia francese al termine di questa stagione.

L’annuncio ufficiale è già arrivato, Ocon prenderà il posto lasciato vuoto da Magnussen e porterà alla Haas tanta esperienza, oltre ad una buona dose di talento. Correrà al fianco di Oliver Bearman, il pilota del vivaio Ferrari che ha già debuttato in Formula 1 nel corso di questa stagione, quando è stato chiamato a sostituire Carlos Sainz in Arabia Saudita. Flavio Briatore non ha ancora deciso chi affiancherà Gasly in Alpine l’anno prossimo, ma arriveranno presto delle novità.