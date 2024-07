Clamoroso Verstappen, perde nuovamente la testa: “Andate a fan…”

Non sono affatto passate inosservate le ultime dichiarazioni di Max Verstappen che ha usato toni poco pacati per spiegarsi

Il campionato 2024 di Formula 1 si appresta ora a vivere il suo consueto mese di sosta estiva, dopo che si è corso il Gran Premio in Belgio. Il prossimo weekend di gara è previsto per il 25 agosto con la gara di Zandvoort in Olanda.

In questo mese di riposo i piloti potranno quindi sia concedersi qualche momento di relax quanto risolvere ciò che non ha funzionato nelle prime quattordici corse stagionali. A fine agosto ripartirà la seconda parte della stagione di F1 con le ultime dieci gare che porteranno fino al gran finale, previsto l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Vedremo se a quella data, Max Verstappen sarà nuovamente campione del mondo. Per l’olandese sarebbe il quarto titolo di fila, il più difficile dopo il primo vinto nel 2021. Oltre a una monoposto non più dominante come in passato, non sono mancati momenti di tensione per super Max.

Max Verstappen, che risposta alle critiche

Nel corso dell’ultimo fine settimana in Belgio, Max Verstappen ha avuto modo dopo le qualifiche di parlare con la TV olandese e commentare le sue recenti prestazioni. Nell’ultimo periodo il campione del Mondo in carica era stato un po’ preso di mira per l’utilizzo – eccessivo a detto di alcuni – del simulatore di guida virtuale nelle notti che precedono i Gran Premi.

In seguito a questi commenti che non gli sono affatto piaciuti, Verstappen ha così risposto: “La scorsa settimana ho guidato molto al simulatore a Spa. Vedi, stare al simulatore non è così male alla fine, nonostante in molti mi assillino con questo… beh, possono tutti andare a fan*ulo!“.

Certamente queste dichiarazioni non sono passate inosservate e non fanno fare una figura perfetta al pilota olandese. Si sa che il suo è un carattere forte e sempre competitivo quindi probabilmente queste parole al veleno gli sono servite anche per darsi la carica in vista dei prossimi Gran Premi dove cercherà di vincere per avvicinarsi a un nuovo titolo mondiale.

Verstappen che è anche al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero in Mercedes. Toto Wolff insiste ma riuscire a strappare l’olandese alla Red Bull è una vera impresa anche se i rapporti tra Max e la sua scuderia non sono più idilliaci come in passato.