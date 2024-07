Fiorentina, asse caldo Firenze-Venezia

Con Lucchesi in chiusura direzione Venezia, martedì dovrebbe essere il giorno giusto per il trasferimento in prestito del difensore ai lagunari. A fare il percorso inverso direzione Firenze potrebbe essere Tanner Tessmann. ll centrocampista statunitense è attualmente impegnato alle Olimpiadi e ha una valutazione di 7 milioni con la Fiorentina che lo valuta come elemento perfetto per la mediana di Palladino. Una mediana nella quale i viola vorrebbero inserire anche Weston McKennie. Americano anche lui arriva dalla deludente esperienza in Copa America con Team Usa e rientrato a Torino non risulta nei piani di Thiago Motta per la prossima stagione della Juventus.

Fiorentina, non solo colpi americani

Una Fiorentina che ha già inserito in rosa Kean, Pongracic e Colpani oltre ad aver bloccato Valentini del Boca per gennaio. E se i primi due hanno già esordito per il terzo la gara buona potrebbe essere quella di martedì contro l’Hull City. Con l’ex Monza che ha ritrovato Palladino dopo l’esperienza in Brianza. Una Fiorentina che valuta anche il nome di Albert Gudmundsson, già cercato nel mercato di gennaio e che potrebbe non dire no ad un’offerta importante per Nico Gonzalez. Il “Bicho” è il giocatore più pagato della rosa e dopo l’uscita di Milenkovic potrebbe rappresentare un’ulteriore sacrificio nell’ottica riduzione del monte ingaggi. Per una Fiorentina che si sta completamente plasmando a specchio del proprio allenatore. Con Pradé pronto a regalare a Palladino una rosa più competitiva possibile.