Pazzesco Schumacher: ci sarà quest’oggi

Oggi domenica 28 luglio 2024 si correrà il Gran Premio del Belgio, valido per il mondiale di Formula 1. Il circuito di Spa-Francorchamps è uno dei più amati, sia dai piloti che dagli appassionati di motori. Si tratta di un tracciato storico, pieno di insidie, fatto di rettilinei veloci e di parti guidate molto complicate da affrontare. Inoltre, è una delle piste più lunghe del mondiale, in grado di mettere in difficoltà chiunque, anche perché si percorre per buona parte con l’acceleratore completamente abbassato.

La Ferrari arriva in Belgio in un momento di grande difficoltà, mentre McLaren e Mercedes sembrano molto più lanciate. La Red Bull dovrà dimostrare che le ultime gare appartengono ormai al passato. Max Verstappen, infatti, ha vinto soltanto uno degli ultimi sei gran premi e non è salito sul podio in occasione delle ultime due gare consecutive. Si tratta, senza alcun dubbio, del momento più complicato degli ultimi quattro anni per la scuderia austriaca. Ma è giusto guardare anche al passato, anche perché Michael Schumacher è il re di Spa-Francorchamps.

Le statistiche di Spa-Francorchamps: nessuno come Schumacher

Gli appassionati di Formula 1 hanno visto sfrecciare le auto più veloci del mondo per 68 volte in Belgio. Per 56 edizioni, il Gran Premio del Belgio è stato organizzato a Spa-Francorchamps e sarà così anche quest’anno. Dieci volte, invece, la Formula 1 si è spostata sul circuito di Zolder, mentre abbiamo assistito per due volte al Gran Premio di Nivelles. Il pilota con il numero maggiore di vittorie in Belgio è Michael Schumacher, il quale ha trionfato su questo circuito ben sei volte.

Schumi ha debuttato a Spa nel 1991, ottenendo l’anno successivo la prima delle sue 91 vittorie in Formula 1. Schumacher ha vinto sette volte il titolo mondiale, due volte con la Benetton Renault e cinque volte con la Ferrari. Come lui Lewis Hamilton, fermo a quota sette titoli iridati, ma con sole tre vittorie in Belgio, come Kimi Raikkonen e Jim Clark. Ayrton Senna ha trionfato su questo circuito cinque volte, ma Hamilton detiene il record di pole position (6) e di piazzamenti sul podio (10).

Per quanto riguarda i costruttori, la Ferrari ha collezionato in Belgio 18 vittorie, mentre la McLaren è ferma a quota 14. La Lotus chiude il podio con 8 vittorie. La Ferrari ha anche il primato delle pole position. La scuderia di Maranello, infatti, ha piazzato un suo pilota al primo posto sulla griglia di partenza per 16 volte ed è salita sul podio 50 volte. I tifosi sperano che accada ancora, ma quest’anno servirà un’impresa per vedere una tuta rossa sul podio di Spa-Francorchamps.