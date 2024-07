Juve, si (ri)accende il mercato in entrata dopo le cessioni di Soulé e Huijsen

Tre nomi in modo particolare: Todibo, Koopmeiners e Adeyemi. Dopo aver chiuso per altri due colpi uscita, Matias Soulé alla Roma e Dean Huijsen al Bournemouth, il Football Officier, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per migliorare la rosa dopo il debutto non proprio positivo in amichevole contro il Norimberga.

Dopo aver trovato gli accordi sull’ingaggio con il difensore francese e il centrocampista olandese, la Juventus passerà all’azione con l’obiettivo di trovare un accordo con Nizza e Atalanta. Considerando che il club francese deve riconoscere il 20% al Barcellona, la Vecchia Signora deve avvicinarsi all’offerta intorno ai 35 milioni presentata dal West Ham e accettata da rossoneri, ma rifiutata da Todibo che ha sempre spinto per trasferirsi in bianconero.

Stesso discorso per l’ex AZ, con il club orobico che valuta Koopmeiners intorno ai 55-60 milioni e con la dirigenza pronta a presentare in questa settimana una nuova proposta ai nerazzurri, con l’olandese che ha sempre dato priorità alla Juventus.

Situazione simile ma diversa per Adeyemi, con i bianconeri che nei prossimi giorni proveranno a trovare un’intesa con l’agente del calciatore per poi presentare una prima proposta al Borussia Dortmund che chiede per il classe 2002 una cifra vicina ai 40-45 milioni di euro.