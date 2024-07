Spagna sul tetto d’Europa anche con l’U19, battuta la Francia 2-0

Dopo aver vinto gli Europei in Germania con i grandi, la formazione Under 19 della Spagna guidata da José Lana ha conquistato la manifestazione che si è conclusa ieri in Irlanda del Nord. Nel giro di due settimane, le Furie Rosse hanno dominato in lungo e in largo dopo la vittoria in semifinale ai tempi supplementari contro l’Italia di Bernardo Corradi.

Dopo il 2-1 della Nazionale maggiore ai danni dell’Inghilterra, l’Under 19 si è imposta 2-0 contro i pari età della Francia: le reti portano la firma di Iker Bravo su assist di David Mella e un’autorete di Jacquet dopo che il pareggio tra le due formazioni nel gruppo B. Momento d’oro per la Nazionale Spagnola.

PERCORSO SPAGNA EURO U19

1ª GIORNATA

Gruppo B, martedì 16 luglio: Danimarca-Spagna 1-2

2ª GIORNATA

Gruppo B, venerdì 19 luglio: Turchia-Spagna 1-1

3ª GIORNATA

Gruppo B, lunedì 22 luglio: Spagna-Francia, 2-2

CLASSIFICA FINALE

Gruppo B: Francia 7, Spagna 5, Turchia 2, Danimarca 1

SEMIFINALE

25 luglio 2024: Italia-Spagna 0-1 dts

FINALE

28 luglio 2024: Spagna-Francia 2-0