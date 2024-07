Di Gregorio si presenta: “Dopo che mi ha chiamato la Juve non ho più pensato ad altre soluzioni”

Conferenza stampa di presentazione per Michele Di Gregorio: il nuovo portiere della Juventus e primo acquisto dei bianconeri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Prima di iniziare ci tenevo a ringraziare il Monza. Le sensazioni sono quelle del primo giorno, è tutto davvero bellissimo. In questi giorni sto conoscendo in prima persona ed è tutto veramente stupendo. Dopo che mi ha chiamato la Juve non ho più pensato ad altre soluzioni. Ho dato la mia parola e l’ho mantenuta. Il lavoro e la costanza mi hanno portato a essere qui. Qui la storia parla in generale, ma anche per i portieri. La mia ambizione è lasciare qualcosa come hanno fatto tutti i grandi portieri che sono stati alla Juve. Forse come struttura fisica posso assomigliare a Peruzzi. Il mister ci chiede di essere partecipi alla manovra, di avere personalità. Il calcio è cambiato e tutti noi portieri ci stiamo adattando, siamo molto più coinvolti ed è un aspetto che mi piace. Dal primo giorno ho avuto un rapporto molto bello con gli altri portieri della Juve, già ci conoscevamo un po’. Sono molto contento di questo, stiamo lavorando bene come reparto».