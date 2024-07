Schumacher, il verdetto è definitivo: non ci sono più speranze

C’è un verdetto definitivo espresso da Schumacher che lascia tutti con il fiato sospeso: i tifosi di Formula 1 non possono far altro che prenderne atto

Il pilota tedesco è stato al centro della scena mediatica anche nell’ultimo periodo, per una vicenda piuttosto discussa. I tifosi di tutto il mondo sono ancora legatissimi ad un cognome che ha fatto la storia del Circus.

La famiglia Schumacher è tornata ad essere sotto la luce dei riflettori nell’ultimo periodo, non solo per quanto concerne la situazione di Michael ma anche per le scelte di Ralf. Il maggiore dei fratelli tedeschi è sempre alle prese con una difficile riabilitazione dopo l’incidente sulle nevi di Meribel e la sua famiglia ha dovuto far fronte ad un tentativo di ricatto (per fortuna sventato) da parte di alcuni criminali. Il più giovane, invece, è balzato alle onore delle cronache nelle scorse settimane non per un discorso sportivo ma per la sua decisione di fare coming out. Ralf Schumacher ad oggi lavora con la sezione tedesca di ‘Sky Sports’ e fa il commentatore tecnico per le gare di Formula 1.

Proprio durante il week end del Gran Premio del Belgio, l’ex pilota di Toyota, Williams e Jordan ha voluto dire la sua su una situazione piuttosto complessa, ovvero quella legata al futuro di Sergio Perez. Il messicano è arrivato a Spa con un bagaglio di pressione pesantissimo addosso, dovendo cercare di salvare quello che sembrava insalvabile. I risultati scadenti di questa parte di stagione hanno spinto la Red Bull a fare scelte diverse.

Perez sotto attacco, ormai le chance sono finite: Ralf Schumacher non ha dubbi

Prima delle qualifiche, Schumacher aveva parlato della situazione di Sergio Perez ai microfoni di ‘Sky Sports’. Secondo lui: “I problemi sono emersi chiaramente già l’anno scorso. Sono rimasto sorpreso dal fatto che abbia avuto un’altra opportunità quest’anno, e ora è ancora peggio”. Poi aggiunge: “Ci sono anche ragazzi della Formula 2 che stanno arrivando. Quindi sarà difficile per lui, credo che sia più probabile che appenda il casco al chiodo“. Questo relativo alla possibilità di continuare in F1 dopo essere stato scaricato dalla Red Bull.

Horner e Marko sono sempre più convinti di lasciarlo a piedi dopo la pausa estiva e il Gran Premio del Belgio non ha fugato questi dubbi. In Qualifica Perez era riuscito a strappare una prima fila incoraggiante (vista la penalizzazione per Verstappen), ma in gara si è dovuto accontentare di un ottavo posto deludente (settimo dopo la squalifica di Russell).

Vedremo se a sostituire Perez prossimamente potrà essere Liam Lawson, sotto contratto con le lattine energetiche da tempo, oppure Daniel Ricciardo, con eventuale promozione dalla Racing Bulls.