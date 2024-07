Sinner, il problema è sempre quello: “Per lui è diverso”

Jannik Sinner non ha partecipato alle Olimpiadi a Parigi e c’è chi pensa che il problema sia sempre lo stesso per il tennista numero uno al mondo

La stagione attuale ha portato a una scalata storica per il tennis italiano, grazie a un Jannik Sinner in grande spolvero che, a suon di vittorie, è riuscito a macinare punti e conquistare la vetta della classifica Atp, superando un mostro sacro come Novak Djokovic. Non è stata solo una crescita personale, ma un miglioramento netto per tutto il movimento, che ha raggiunto seguito e consensi impressionanti in Italia, forse come non c’erano mai stati.

Nonostante ciò, il tennista altoatesino non è rimasto immune da critiche. Infatti, ha dovuto dare forfait a Roma, causando grande delusione per il pubblico, che non aspettava altro che fargli sentire il suo affetto e vederlo dal vivo, e negli ultimi giorni ha salutato anche Parigi 2024. Tutto a causa di una tonsillite che gli ha costretto a dire no all’evento all’ultimo momento.

Molti non l’hanno presa bene e c’è chi pensa che la motivazione possa essere addirittura la fidanzata russa Anna Kalinskaya, per ragioni geopolitiche. La critica, in generale, è il basso attaccamento alla competizione sportiva più importante ed emozionante in assoluto, ma una campionessa ha dato un’altra motivazione credibile su quanto accaduto.

Federica Pellegrini sicura su Sinner: “Per i tennisti è diverso”

Chi si può ascoltare se non una campionessa assoluta come Federica Pellegrini, che ha scritto la storia delle Olimpiadi? L’ex nuotatrice ha parlato del caso Sinner a Casa Italia: “A parte il problema di salute che spero risolva presto, secondo me c’è un approccio diverso alle Olimpiadi da sport a sport. Sinner ha i tornei dello Slam che valgono come un’Olimpiade per lui. Noi degli sport olimpici abbiamo i Giochi che valgono più di qualsiasi altra cosa”.

Per questa ragione, è comunque una scelta ragionevole dare forfait alle Olimpiadi per non compromettere l’impegno agli Us Open. E poi ha concluso: “È logico che lui debba prendere delle decisioni sicuramente diverse da quelle di un atleta che può concorrere alle Olimpiadi ogni quattro anni. Quindi è molto diverso da sport a sport“.

In generale, l’amarezza rimane per i tifosi, ma siamo certi che Sinner riuscirà a smentire ancora una volta i detrattori con nuove grandi prestazioni sul campo da tennis.