Atletica, Tortu batte Jacobs in una speciale classifica

A sorpresa Filippo Tortu, uno dei migliori velocisti italiani in circolazione, ha superato in questa classifica speciale il connazionale Marcell Jacobs

La disciplina regina delle Olimpiadi estive, ovvero l’atletica leggera, partirà tra qualche giorno con le prime gare su distanze lunghe. C’è grande attesa come sempre per le sfide relative a questo sport storico ed iconico, anche perché l’Italia si presenta come una delle delegazioni favorite in molte specialità.

I più attesi in particolari sono due velocisti che hanno già regalato grandi soddisfazione al pubblico nostrano alle ultime Olimpiadi, quelle di Tokyo del 2021. Ovvero Marcell Jacobs, campione olimpico uscente nei 100 metri, e Filippo Tortu, che proprio assieme all’italo-americano ha trionfato nella staffetta 4×100 di tre anni fa.

Entrambi vengono dall’esperienza positiva del recente Europeo di atletica disputatosi a Roma nel mese di giugno. L’attesa è spasmodica, poiché l’Italia non è mai stata così favorita nelle discipline di alta velocità dell’atletica leggera maschile. Jacobs dovrà essere il portabandiera di questo ambito, ma in una speciale classifica il fuoriclasse originario di Desenzano del Garda è stato superato proprio dal connazionale.

Tortu è più “ricco” di Jacobs: i dati lo confermano

Infatti, come riportato dal portale Calcioefinanza.it, Filippo Tortu avrebbe un guadagno netto mensile maggiore di quello di Marcell Jacobs. Lo stipendio base dei due sprinter infatti vede in leggero vantaggio il corridore nativo di Milano. Il tutto al netto di contratti personali con gli sponsor e le varie partnership commerciali legate alla loro immagine.

La differenza sta nell’arma per la quale lavorano nella vita di tutti i giorni. Tortu infatti è stato assunto dalle Fiamme Gialle, ovvero dal corpo della Guardia di Finanza. Lo stipendio base in questo caso si aggira sui 1.500 euro netti al mese, cifra che può aumentare con il grado o l’anzianità di servizio. Un maresciallo, invece, può arrivare a guadagnare circa 1.850 euro al mese.

Jacobs invece è entrato a far parte della Polizia di stato, dunque delle cosiddette Fiamme Oro. Lo stipendio di questo corpo è inferiore a quello dei finanzieri: 1.300 euro netti mensili per un poliziotto semplice. Dati alla mano, la scelta di carriera di Tortu paga più di quella dell’attuale numero 12 al mondo nel ranking maschile dei centometristi.

Va ricordato che in Italia la maggior parte degli atleti, soprattutto nelle discipline individuali, sono legati al concorso nelle forze dell’ordine. Una strada che gli consente lavorare ed allo stesso tempo avere la possibilità di gareggiare e proseguire la propria carriera sportiva agonistica.