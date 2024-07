Pazzesco Hamilton, tifosi senza parole

Hamilton riscrive la storia: un trionfo epico alle soglie dei quarant’anni per una leggenda infinita che continua a stupire il mondo intero

Prossimo ai quarant’anni, Lewis Hamilton ha nuovamente stupito il mondo della Formula 1. In un momento in cui tante, troppe, malelingue lo consideravano ormai fuori gioco, il pilota britannico ha dimostrato che il suo talento e la sua determinazione sono ancora intatti, regalando ai fan un’impresa memorabile che rimarrà nella storia del motorsport.

In un’annata in cui molti lo davano per finito, Lewis ha dimostrato di essere ancora una volta un fuoriclasse indiscusso. Con la vittoria a Spa-Francorchamps, il pilota britannico ha segnato una pietra miliare nella storia della Formula 1, diventando il quarto pilota di sempre a vincere due gare nello stesso Mondiale a un’età così avanzata. Un’impresa che non si vedeva dal lontano 1967.

Lewis Hamilton, a 39 anni, 6 mesi e 21 giorni, ha smentito ogni critica che lo etichettava come ‘bollito’. La sua prestazione a Spa-Francorchamps non solo gli ha garantito un posto nella storia, ma ha anche emozionato milioni di fan in tutto il mondo. Dopo una carriera costellata di successi, il britannico continua a stupire e a superare record che sembravano intoccabili.

Per trovare un pilota che abbia compiuto un’impresa simile, bisogna tornare al 1967, quando niente meno che Jack Brabham vinse il Gran Premio del Canada a 41 anni, 5 mesi e 6 giorni. Prima di lui, solo Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina erano riusciti a vincere gare mondiali in età avanzata. Fangio, il più anziano del gruppo, conquistò il Gran Premio di Monaco del 1957 a quasi 46 anni, mentre Farina vinse il Gran Premio di Svizzera del 1950 a 43 anni e 7 mesi.

Il confronto con i giganti: Hamilton nell’Olimpo

Hamilton si trova ora in un club esclusivo, affiancato da giganti della Formula 1 come Fangio, Farina e Brabham. Tuttavia, è importante notare come questi piloti abbiano gareggiato in un’epoca in cui l’età media della griglia era significativamente più alta. Negli ultimi cinquant’anni, nessuno è riuscito a eguagliare l’impresa di Sir Lewis.

La lista dei piloti che hanno vinto gare mondiali in età avanzata è quasi interamente composta da campioni del mondo. L’unico non iridato è Carlos Reutemann, che sfiorò il titolo nel 1981. Questo fatto rende ancora più impressionante l’impresa di Hamilton, che continua a competere ad altissimi livelli in un’era in cui la concorrenza è più giovane e più agguerrita che mai.

Con la sua ultima vittoria, Hamilton ha ulteriormente consolidato il suo status di leggenda vivente della Formula 1. La sua capacità di mantenere un livello di prestazione così alto nonostante l’età avanzata è una testimonianza del suo talento, della sua dedizione e della sua passione per questo sport.

Il trionfo a Spa-Francorchamps è stato accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, che hanno visto in Hamilton un esempio di resilienza e determinazione. Nonostante le sfide e le critiche, Hamilton ha continuato a spingere i limiti, dimostrando che l’età è solo un numero e che la vera grandezza non conosce confini temporali. Lewis ha dimostrato ancora una volta di essere un pilota straordinario, capace di realizzare imprese che resteranno nella storia dello sport per sempre. E chissà, forse questo non è che l’inizio di una nuova era di successi per il campione britannico.