Fiorentina, le prossime saranno le ore di Gudmundsson

Fiorentina-Gudmundsson. I viola vogliono affondare il colpo. Le prossime ore infatti potrebbero essere quelle giuste per portare con qualche mese di ritardo l’islandese in riva all’Arno. La viola infatti ha accelerato e vuole chiudere la trattativa con il Genoa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni più bonus. Una cifra che si avvicina molto alle richieste del Grifone.

Fiorentina, non solo Gudmundsson

Non solo Gudmundsson perché Prade lavora sempre per chiudere il colpo Tessmann a centrocampo con lo statunitense sempre vicino a ai gigliati. Meno semplice sarà poi chiudere per McKennie. Al momento infatti non c’è ancora in piedi una vera e propria trattativa con l’ostacolo ingaggio che non sarà semplice da superare. Ingaggio che dovrebbe portare lontano da Firenze Nico Gonzalez. Il “Bicho” piace ad Atalanta e Juventus e al rientro dalle vacanze post-Copa America parlerà con la dirigenza viola per chiarire la sua volontà. Volontà della Fiorentina che non è quella di cedere Kayode, il terzino classe 2004′ piace tantissimo in Premier League. E al momento dovrebbe restare attenzione però perché la concorrenza di Dodo e un’eventuale offerta sopra i 20 milioni potrebbero far traballare le certezze in casa gigliata…