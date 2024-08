Juve, le priorità sul mercato e la verità su Nico Gonzalez

La Juventus prenderà un esterno offensivo, con Alfredo Pedullà che ha spiegato come le priorità della Vecchia Signora sono al momento altre. Un difensore centrale e un trequartista: Todibo e Koopmeiners, profili per cui bisognerebbe trovare una quadra con i club di appartenenza dopo aver trovato l’accordo con i calciatori sull’ingaggio.

Poi sarà la volta dell’esterno d’attacco con Karim Adeyemi, Francisco Conceicao e Wenderson Galeno nomi caldi. Per il tedesco del Borussia Dortmund non è stata presentata alcuna offerta, per il brasiliano del Porto c’è stato un contatto con gli agenti che ha aperto al trasferimento mentre il figlio d’arte è uno dei profili in lista.

Nelle ultime ore è stato accostato anche il nome di Nico Gonzalez alla Juventus e anche in questo caso l’esperto di mercato ha spiegato la situazione, con la Fiorentina che lo valuta intorno ai 30 milioni più bonus e con Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, che in una vecchia intervista ha ribadito come l’argentino possa lasciare Firenze soltanto nel momento in cui arrivi un’offerta importante. La situazione potrebbe cambiare solo in un caso: qualora entrassero delle contopartite tecniche che possano fare al caso di Raffaele Palladino come Szczesny o McKennie, ma è tutto da valutare.