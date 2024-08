Ultim’ora Sinner, decisione presa: forfait clamoroso

In vista dei prossimi tornei di tennis post Olimpiadi arrivano novità che toccano indirettamente anche Jannik Sinner

Nelle ultime settimane si è parlato con un certo accanimento di Jannik Sinner e delle sue scelte riguardanti le partecipazioni ai tornei internazionali. Dopo la deludente esperienza di Wimbledon, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale per mano di Daniil Medvedev, il tennista italiano ha fatto discutere per un altro motivo ormai di dominio pubblico.

Parliamo ovviamente del forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da tempo Sinner aveva ammesso la volontà di prendere parte al torneo maschile di tennis, cercando di impreziosire la propria stagione con una medaglia olimpica. Peccato che pochi giorni prima della partenza per la capitale francese, Jannik ha dovuto abbandonare questo desiderio.

Colpa di una forte tonsillite, che non ha permesso a Sinner di volare e giocare sulla terra rossa di Parigi. Il medico che lo ha in cura ha caldamente sconsigliato, visto l’aumento dei casi di Covid, di giocare in queste settimane. Una scelta che però è stata fortemente criticata da molti in Italia, dove c’è chi pensa che l’altoatesino tenga poco alla bandiera tricolore, pensando maggiormente al valore dei prossimi impegni.

Sinner si rivede in Canada: strada spianata verso la vittoria?

Ma l’astinenza dal terreno di gioco per Jannik Sinner finirà molto presto. In questi giorni l’azzurro sta sicuramente meglio, avendo riposato e superato di fatto i problemi di salute. Ecco perché il numero 1 al mondo ha annunciato di essere pronto a partecipare al prossimo Master 1000 in programma, quello a Montreal che scatterà il mercoledì 7 agosto.

Sinner proverà subito a reagire, dopo le delusioni di Londra e Parigi ed il forfait olimpico. La strada verso la finale a Montreal sembra sulla carta già spianata, per un semplice motivo: è probabile che i alcuni tennisti presenti alle Olimpiadi rinuncino ai Canadian Open proprio per la vicinanza dei due eventi.

Come ad esempio succederà a Novak Djokovic. Il campione serbo, a caccia della medaglia d’oro, ha ufficializzato il forfait da Montreal: Nole ha deciso di puntare quest’anno solo sui tornei più importanti, come quelli del grande slam, o qualche competizione che faccia da apripista ai tornei major.

Sinner sarà la testa di serie numero uno a Montreal, con grandi chance di poter tornare a vincere un torneo così importante e difendere la prima posizione nel ranking ATP. Da capire se Carlos Alcaraz, suo rivale ormai diretto, deciderà di partecipare o riposerà dopo gli sforzi di Parigi 2024.

Ecco, ad oggi le teste di serie in ordine:

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Hubert Hurkacz

Casper Ruud

Alex de Minaur

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Holger Rune

Ugo Humbert

Felix Auger-Aliassime