È esplosa la bomba Verstappen: sta per lasciare la Red Bull

Colpo di scena in casa Red Bull, l’addio di Verstappen non è impossibile: l’annuncio delle ultime ore è pazzesco

Sono ormai mesi che le voci su un possibile addio di Max Verstappen si susseguono, moltiplicandosi di intensità ad ogni passo falso del tre volte campione del mondo in pista. Resta il favorito per il Mondiale, a fine anno, ma la realtà dei fatti al momento è un’altra.

Verstappen non vince da oltre un mese, l’aspra e folta concorrenza costituita soprattutto da McLaren e Mercedes sta mettendo alle strette il figlio di Jos che in più di un’occasione è stato sibillino e poco chiaro riguardo al suo futuro in Red Bull. E nonostante un contratto che sulla carta lo legherebbe alla Scuderia di Milton Keynes fino al 2028, le probabilità di un divorzio tra le parti con largo anticipo sulla scadenza rimangono molteplici. Non è un mistero, poi, che Toto Wolff non abbia ancora ufficializzato la scelta definitiva per sostituire Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, che negli ultimi GP è stato grande protagonista, ha firmato un triennale con la Ferrari lo scorso febbraio.

Verstappen rimane il sogno non più troppo proibito del manager austriaco che finché potrà, porterà avanti le speranze di prendersi Max aprendo un nuovo ciclo vincente. D’altro canto le spaccature che hanno caratterizzato negli ultimi mesi in casa Red Bull rischiano di pesare non poco sulla volontà dell’olandese. A partire dal rapporto ormai compromesso tra suo padre Jos ed il Team Principal Christian Horner.

Verstappen, addio ‘annunciato’: tifosi in ansia

In molti si sono espressi sulla possibilità che, dal 2025, Verstappen possa effettivamente lasciare la Red Bull per cercare fortuna altrove. A tal proposito chi ha parlato nelle scorse ore è una fonte affidabile ed estremamente vicina alla Scuderia di Milton Keynes.

Mario Miyakawa, manager di Yuki Tsunoda, è intervenuto ai microfoni di ‘F1ingenerale.com’ parlando di diversi aspetti: il mercato che gravita intorno alla pilota della Red Bull su tutti. In tal senso l’esperto uomo d’affari e opinionista per ‘Sky Sport F1’ ha detto la sua sbilanciandosi sulla prossima scelta di Verstappen. “In questo momento in Red Bull l’atmosfera non è positiva“. Un clima che potrebbe finire per incidere inevitabilmente sul futuro del tre volte campione del mondo.

“C’è una lotta di potere interna che ha sicuramente influito, il fatto che Jos si sia messo di mezzo attraverso la stampa lo dimostra. L’addio di Newey a metà stagione sono sicuro dipenda dal fatto che non trovava più l’armonia con la squadra“. Il manager di Tsunoda ha poi sottolineato come subito dopo l’annuncio della partenza di Newey, la macchina ha smesso di andare forte come un tempo. Per Miyakawa tutt’altro che una casualità. Sull’addio di Verstappen è stato chiarissimo.

Non è mancata quindi un’ammissione piuttosto importante: “Nella Formula 1 moderna tutto è possibile. In casa Red Bull i contratti sono talmente pieni di clausole liberatorie da ambo le parti che tutto diventa davvero possibile. A questo punto non escludo la possibilità che Max possa cambiare scuderia l’anno prossimo“. Questo l’annuncio da parte di uno dei protagonisti del paddock, che rischia di tramutarsi in profezia. Con buona pace dei tifosi della Red Bull.