Un altro fenomeno insieme a Sainz: Ferrari ammutolita

Non solo Carlos Sainz, la scuderia rivale della Ferrari potrebbe rinforzarsi ulteriormente. Ecco il possibile colpaccio

E alla fine è arrivata la decisione tanto attesa da parte di Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, dopo una lunga fase di corteggiamento da parte di diversi team, ha scelto la Williams. Adesso non ci sono più dubbi su quella che sarà la sua nuova scuderia a partire dal 2025, dopo che la Ferrari gli ha dato il benservito ad inizio anno, preferendogli Hamilton.

Lo spagnolo attendeva la chiamata di una big ma né la Red Bull né la Mercedes hanno liberato posti e le aperture al possibile arrivo del classe ’94 erano alquanto freddine. Sainz ha provato a proporsi ma poi si è dovuto guardare intorno e optare per altro. Aveva diverse offerte tra Audi, Alpine e Williams, scegliendo quest’ultima anche grazie al pressing di James Vowles, il team principal che ha l’ambizione di riportare la squadra ai fasti di un tempo.

Non solo Sainz, la Williams è pronta a fare doppietta: la situazione

Sainz era sicuramente il pezzo da novanta sul mercato ed era molto corteggiato. La Williams sarà anche in calo di prestazioni nel 2024 rispetto allo scorso anno ma, di sicuro, ha ambizione di ritrovare un ruolo da protagonista in prospettiva. Proprio per questo motivo, Vowles, dopo Sainz, punta a un altro colpaccio.

Anche la Williams, infatti, è in corsa per ingaggiare Adrian Newey, l’altro pezzo pregiato sul mercato quest’anno. Il progettista, dopo l’addio alla Red Bull formalizzato lo scorso maggio, è corteggiato anche da Aston Martin e soprattutto Ferrari.

Ferrari che sembrava in procinto di chiudere l’affare. Ora, invece, la situazione si è complicata. Lo conferma l’ex pilota Johnny Herbert che accredita la Williams come un’autorevole pretendente per Newey. “Magari Sainz ha scelto proprio la Williams perché sa che nel futuro di quella scuderia c’è un genio come Newey, di solito i piloti sanno i progetti dei team“, afferma convinto Herbert.

L’ex pilota si è detto convinto che la Williams non si fermerà. a Sainz: “Di sicuro sarebbe un grande colpo per la scuderia britannica. James Vowles sa cosa fare e la sua gestione sta portando importanti frutti, come l’arrivo di Carlos ma non solo. Ne vedremo delle belle molto presto per il futuro di questo team”.