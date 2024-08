Inter, Zielinski lancia un segnale

L’Inter e Piotr Zielinski hanno appena cominciato a lavorare assieme e lanciano già un segnale. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dal Napoli, non sarà probabilmente un titolare dei nerazzurri. Il giocatore vuole rilanciarsi a più alto livello, dopo che la lunga esperienza con il Napoli si è chiusa in chiaroscuro. La penultima stagione segnata dall’incredibile scudetto e l’ultima da una deludente serie di prestazioni. Ma Zielinski che sarebbe titolare ovunque, oggi è una delle prime se non la prima alternativa al centrocampo dell’Inter.

Zielinski lancia la sfida Champions League all’Inter

Il polacco in un’intervista quest’oggi ha detto si sognare la Champions League. L’Inter due stagioni fa è arrivata in finale e spera di poterci tornare. Uno degli strumenti per ritornare, lassù, in cima all’Europa, è proprio il centrocampo. Il reparto decisamente più forte dell’Inter che può contare sui titolarissimi Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella e alle loro spalle giocatori come Frattesi, Asllani e appunto, ora, proprio Zielinski. Un reparto stellare, come lo ha definito Zielinski che vede nell’Inter l’ambiente e il progetto migliorare per rilanciarsi e sognare in grande.