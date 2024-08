Liga Profesional, sfida a distanza Cavani-Mastantuono

Continua lo spettacolo della Liga Profesional su Sportialia. Tornano in campo River Plate e Boca Juniors che nella nona giornata cercheranno continuità dopo l’ultima vittoria per entrambe. I Millionarios hanno battuto 1-0 il Sarmiento nell’ultimo match dell’era Demichelis con Mastantuono che si è espresso al massimo trovando la rete decisiva, la prima del classe 2007, in questa Liga Profesional. Un Mastantuono atteso alla conferma dopo solo pochi mesi dall’esordio nel massimo campionato si aspetta ora che si ripeta, la cosa più difficile. Avversario l’Union de Santa Fé nell’ultima partita prima del ritorno del Muneco Gallardo. Chi per ora al netto di una stagione complicata ha retto in panchina è Diego Hernan Martinez. Il Boca Juniors è tornato a vincere e l’ha fatto nettamente 3-0 nel recupero infrasettimanale della 7^ giornata contro il Banfield. L’eroe di giornata è stato il Matador Cavani. Con lui Merentiel prima e Saralegui poi hanno trovato le reti che hanno chiusa la gara. Xeneises che dovranno ripartire però ancora dal Matador per provare a vincere anche contro il Barracas alla Bombonera. River e Boca che vogliono quindi dare continuità nel segno di Mastantuono e Cavani. River e Boca che potrete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva su Sportitalia…