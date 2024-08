ESCLUSIVA SI Pedullà: “Fiorentina, nuovi contatti con De Gea. Su Tessmann e Gudmundsson…”

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la situazione del portiere in casa Fiorentina, e non soltanto. Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “La Fiorentina non molla la pista De Gea e già entro domani sono previsti nuovi contatti con l’entourage dello specialista spagnolo classe 1990. De Gea ha un altro paio di proposte, ma gradirebbe e non poco la possibilità di giocare in Serie A. Abbiamo già spiegato la differenza con le altre due soluzioni per la porta (Musso e Turati), vedremo i prossimi sviluppi”.

Questione centrocampo e attacco, ecco le news: “La Fiorentina conta di sbloccare presto la trattativa per Tessmann dopo gli accordi totali con il Venezia, ma serve ancora l’ultimissimo sì degli agenti e fino a quel momento bisognerà aspettare. Da domani si entrerà nel vivo per Albert Gudmundsson, i discorsi con il Genoa sono stati imbastiti e la trattativa ha già avuto impulsi significativi nei giorni scorsi”.