Nuova bufera alle Olimpiadi: il messaggio sconvolge i fan

Le polemiche continuano a scandire i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nuova bufera: il messaggio sconvolge i fan

Impresa sfiorata per il Dream team italiano che è solo (si fa per dire) medaglia d’argento. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno ceduto 45-39 agli Stati Uniti (con Kiefer e Scruggs, rispettivamente oro e argento nel torneo individuale) nella finale ospitata al ‘Grand Palais’.

‘Solo’ un argento che, comunque, avvicina l’obiettivo di superare il record delle 40 medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokio 2020. Gli atleti azzurri, dunque, non stanno deludendo le attese dei tifosi italiani dimostrandosi competitivi in diverse discipline come attestano gli ori di Giovanni De Gennaro nel K1 della canoa slalom e di Alice Bellandi nella categoria -78 kg del judo.

Eppure, le imprese degli atleti azzurri vengono offuscate dalla nuova bufera che si è abbattuta sui Giochi di Parigi 2024: il messaggio non lascia spazio a dubbi e perciò sconvolge i tifosi.

Tra quelli che sono già andati in scena in Francia è stato il match più veloce – è durato appena 46 secondi – anche nelle polemiche che ha sollevato e la cui eco mediatica non si è ancora spenta. Ci riferiamo, naturalmente, all‘incontro di boxe femminile tra Angela Carini e Imane Khelif, pugile algerina intersessuale (ossia nata con entrambi i caratteri sessuali) alla quale è stato assegnato il sesso femminile alla nascita.

Parigi 2024, Carini in lacrime: “Il pugno di Khelif mi ha fatto troppo male”

Come detto, dopo soli 46 secondi di combattimento e dopo un jab la boxeuse italiana ha gettato la spugna spiegando così, tra le lacrime il suo ritiro: “Ero salita sul ring per combattere, non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e ho detto basta. Esco a testa alta“. Ritiro che ha sollevato un vespaio di polemiche, con diversi esponenti del governo, tra cui il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che si sono schierati dalla parte della boxeuse italiana e contro la decisione del CIO di far disputare tale match.

La stessa Premier Giorgia Meloni, nel corso della sua visita a Casa Italia, il quartier generale del Comitato Olimpico Italiano a Parigi 2024, come riportato da mentiscura.com, si è detta contraria alla partecipazione di Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Non ero d’accordo nel 2021 e non lo sono oggi con il CIO: si rischia di discriminare le stesse donne cercando di essere inclusivi. Ringrazio Angela Carini per come si è battuta, mi dispiace per il fatto che si sia dovuta ritirare, mi ero emozionata, ieri, leggendo le sue parole. Conta però poter competere ad armi pari”.

Comunque, è bene precisare che Imane Khelif è affetta da iperandrogenismo femminile, il suo corpo produce un’abnorme quantità di ormoni maschili ed è stata squalificata ai Mondiali di boxe 2023, organizzati dall’International Boxing Association (Iba), a seguito di un test di idoneità di genere che avrebbe riscontrato in lei il cromosoma XY (quello maschile).

Ciononostante, Khelif è una pugile. E, infatti, il CIO, dopo attente indagini mediche, ha decretato che l’iperandrogenismo da cui è affetta non le conferisce automaticamente un vantaggio nei confronti delle sue avversarie tant’è vero che la boxeuse algerina non ha vinto tutti i match in cui finora è stata impegnata.