Verstappen inizia a tremare: annuncio e classifica ribaltata

Campionato di Formula Uno che può complicarsi per Verstappen e la Red Bull: annuncio che fa tremare i campioni del mondo

Da campione del mondo in carica, reduce da tre titoli iridati consecutivi, è arrivato alla pausa di metà stagione con un buon margine sulla concorrenza. Ma quest’anno Max Verstappen non sta esprimendo un dominio così totale, anzi. Il pilota olandese ha vinto 7 gare in Formula Uno nel 2024, è vero, ma è reduce da una striscia di quattro gare senza successi, un qualcosa che non gli capitava da anni.

Di sicuro, alle spalle della Red Bull, la concorrenza è cresciuta non poco. Grandi passi avanti da parte delle altre scuderie. E se nella primissima parte di stagione, sembrava poter essere la Ferrari l’antagonista più credibile, ora stanno emergendo di prepotenza McLaren e Mercedes in grande rimonta.

Due vittorie per la Rossa, due per la McLaren, addirittura tre nelle ultime quattro gare per la Mercedes improvvisamente rinata dopo un lungo periodo di purgatorio. E’ una stagione 2024 che sta rivelando molti motivi di interesse, più del previsto. E l’esito, con metà stagione ancora davanti, non è poi così scontato.

Verstappen può gestire, in classifica, un vantaggio di 78 punti su Lando Norris e di 100 punti su Charles Leclerc, ma le difficoltà della Red Bull sono testimoniate dal fatto che la scuderia anglo-austriaca in classifica costruttori ha soli 42 punti di margine sulla McLaren e 63 sulla Ferrari. Siamo lontanissimi dall’assolo in solitaria o quasi delle ultime due stagioni, anche per il rendimento decisamente sotto media di Sergio Perez.

Formula Uno, Piastri lancia la sfida a Verstappen: “Sono in corsa per il campionato”

La concorrenza insomma ci crede e più di tutti Oscar Piastri, uno dei piloti più in forma, reduce dalla prima vittoria in Formula Uno a Budapest e dal secondo posto a Spa subito alle spalle di Hamilton.

L’australiano della McLaren sa di essere su una vettura al momento parecchio performante, che ha dimostrato di poter mettere eccome in difficoltà i campioni del mondo. E rilancia a gran voce la sfida in vista della ripartenza a fine agosto.

Ecco le sue dichiarazioni a ‘Sky Sport News’: “Abbiamo ottime possibilità di vincere il campionato costruttori, nelle ultime 6-7 gare abbiamo recuperato tanti punti alla Red Bull. E anche nel campionato piloti, non sono fuori dalla corsa (il suo distacco da Verstappen è di 110 punti, ndr). So che è una previsione ambiziosa, ma voglio infilare una serie di buone gare, quest’anno siamo forti ovunque”. Verstappen è avvisato.