Fiorentina, sempre più Gudmundsson: futuro a tinte viola

Albert Gudmundsson e il suo futuro sempre più viola. Una trattativa che si appresta alle battute conclusive e annunciata da Sportitalia dallo scorso gennaio. Contatti continui tra i club e l’agente dell’islandese: operazione da circa 25 milioni. Trattativa slegata a quella di Nico Gonzalez, nel mirino di Atalanta e Juventus ma per Gudmundsson la Fiorentina è vicinissima. In giornata è previsto un nuovo summit diretto tra le parti per stipulare un accordo tra Genoa e Fiorentina per delineare la struttura dell’affare per il gioiello rossoblù.

Considerando l’infortunio di Scamacca , l’Atalanta attualmente ha altre priorità sul mercato e l’arrivo di Gudmundsson a Firenze, porterebbe Nico Gonzalez a Torino tanto è vero che sono previsti nuovi contatti con la Juventus per definire l’affare per l’argentino che potrebbe diventare il quinto colpo estivo a disposizione di Thiago Motta.