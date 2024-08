Lacrime nel tennis: messaggio da brividi dopo il ritiro

Il tennista si ritira ed arriva un messaggio da brividi per lui: mondo del tennis in lacrime, gli appassionati non trattengono l’emozione

Ad una settimana dal termine delle Olimpiadi di Parigi si è chiuso nella giornata di domenica il torneo di tennis che ha visto trionfare Novak Djokovic su Carlos Alcaraz in una sfida che non si può non definire epica nella quale l’esperienza ha trionfato sulla freschezza dello spagnolo.

Il tennista serbo ha conquistato la medaglia d’oro a 37 anni, aggiungendo l’ennesimo trofeo al suo invidiabile palmares ed in futuro potrà decidere di ritirarsi avendo la coscienza a posto. C’è chi, invece, ha deciso di rendere i Giochi di Parigi la sua ultima passerella nel mondo del tennis, preferendo appendere la racchetta al chiodo, vale a dire Andy Murray che proprio assieme a Nole, Nadal e Federer ha fatto la storia di questo sport, andando a formare quello che era un quartetto da paura.

Quella appena conclusasi è stata l’ultima settimana da tennista professionista per Murray che nel corso dell’intervista concessa ad ‘Eurosport’ ha voluto raccontare tutte le emozioni che ha provato. Il tennista britannico ha anche rivelato di aver ricevuto un messaggio da brividi, svelando il contenuto e facendo emozionare tutti gli appassionati.

Murray si ritira: dedica da brividi per il tennista britannico

Dopo gli anni passati a sfidare i più grandi tennisti Andy Murray può appendere la racchetta al chiodo con soddisfazione. L’ex numero uno al mondo può essere certamente fiero di come andata la sua carriera ed i tanti messaggi ricevuti sono una conferma di quanto bene abbia fatto in questi anni. Nel corso dell’intervista ad ‘Eurosport’, tuttavia, Murray ha voluto rivelare di aver ricevuto una dedica particolare emozionando i tifosi e svelando contenuto e mittente, ovvero l’ex numero uno al mondo Bjorn Borg.

Lo svedese – ha fatto sapere Murray – si è voluto congratulare per quanto fatto: “Si è congratulato con me dicendomi che sono stato uno dei migliori di tutti i tempi. Esserlo stato nello stesso periodo di Novak, Rafa e Roger ha significato molto per me. Esser diventato numero uno mentre tutti loro giocavano è stato incredibile. Se lo riconosce anche uno come Bjorg è speciale” ha dichiarato commosso.

Murray ha poi affermato di essere orgoglioso di quello che ha vinto in questo periodo, sottolineando di aver dato sempre il massimo e che alla fine è proprio questo ciò che conta. Il ritiro di uno come il tennista britannico è una grossa perdita non solo per il mondo del tennis, ma anche per quello dello sport in generale che è costretto a salutare una delle sue figure di spicco a livello mondiale.