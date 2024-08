Leclerc alle Olimpiadi: l’annuncio fa sognare i tifosi

Charles Leclerc alle Olimpiadi? Arriva l’incredibile annuncio da parte del pilota monegasco che fa letteralmente sognare i tifosi dei motori

Il sogno di molti appassionati di motori e di sport in generale è quello di vedere un giorno, nemmeno troppo lontano, il mondo del motorsport approdare alle Olimpiadi. Attualmente, infatti, ai Giochi non è presente nessun tipo di disciplina inerente ai motori ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi anni. Gli organizzatori possono dar ascolto alla voce dei tanti appassionati.

Di recente ne ha parlato anche Charles Leclerc, nel corso di un’intervista riportata da ‘F1-news.eu’, regalando un annuncio che fa sognare e al tempo stesso “incuriosire” su come potrebbe essere svolta una gara di F1 all’Olimpiade. Chiaramente a quel punto il pilota non concorrerebbe più per il proprio team ma per la propria nazione.

L’annuncio di Leclerc sul motorsport ai Giochi Olimpici: ecco cosa sta succedendo

L’attuale volto della Ferrari ha accolto la possibile novità con toni trionfalistici, sottolineando però anche la difficoltà nel realizzare una cosa del genere.

“Penso sia più complicato rispetto altri sport” è l’incipit del suo discorso. “Perché in F1 corriamo per costruttori e auto diverse, bisognerebbe decidere quale configurazione usare per correre tutti con le stesse vetture“ è il primo problema palesato da Leclerc, lo stesso accennato sopra. Si tratterebbe di una cosa quasi impossibile, cioè mettere tutti i piloti sullo stesso livello e avere “il carico uguale, la potenza, e così via”. Ad ogni modo sognare non costa nulla e la suggestione affascina non poco il classe ’97.

“La possibilità ad ogni modo è sicuramente fattibile, con la giusta organizzazione si può fare tutto”, prova a controbattere un ottimista Leclerc. Inoltre per lui si aprirebbe la possibilità di rappresentare Monaco: “Sarei molto felice di rappresentare il Principato, sono orgoglioso di essere monegasco”. Dopo aver fantasticato un po’, però, il ritorno coi piedi per terra rende sicuramente più difficile l’attualizzazione del sogno.

“Non so se ci sono piani concreti per realizzare una cosa del genere in futuro” è la realistica previsione da parte del pilota della Rossa. Leclerc ha ammesso di non essere a conoscenza sulla fattibilità o meno di piani per l’inclusione del motorsport alle Olimpiadi: al momento resta solo un sogno. Ma è chiaro come il parere di figure di spicco e influenti come lo stesso Leclerc, possa aiutare molto alla realizzazione di un evento del genere.