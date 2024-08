“Mi manchi Michael”: in lacrime per Schumacher, foto commovente

Un messaggio commovente quello diretto a Michael Schumacher: il messaggio spezza il cuore dei tifosi del tedesco

Michael Schumacher è stato in grado, come pochissimi campioni, di lasciare una scia di stima e affetto enormi dietro di sé. Sono passati tanti anni dal suo ritiro ma le gesta della leggenda tedesca in pista rimangono vivide negli occhi degli appassionati di Formula 1.

Gli stessi che non hanno mai fatto sentire solo l’ex pilota della Ferrari che il 29 dicembre 2013 fu vittima di un tragico incidente. La caduta dagli sci sulle nevi di Meribel, il colpo alla testa, una vita devastata. Michael rischiò di morire ma le macerie rimaste da allora parlano di un uomo fragile, assistito giorno dopo giorno dalla famiglia e da un team medico che in questi undici anni è costato oltre 70 milioni di euro. Una tragedia nella tragedia, con sua moglie Corinna che non lo ha lasciato mai da solo. Un amore indivisibile quello tra i due che recentemente hanno festeggiato 29 anni di matrimonio.

Le notizie riguardo alle condizioni di salute del tedesco sono sempre state frammentarie e centellinate. Una volontà proprio della famiglia che recentemente ha dovuto fare i conti con un ricatto in piena regola che ha ulteriormente macchiato un periodo negativo.

Il web si commuove: “Michael mi manchi”

Una vicenda squallida e infame che, fortunatamente, si è chiusa con l’arresto dei tre malviventi e il recupero del materiale in questione. Ma intanto il pensiero di appassionati e fan dell’ex ferrarista sono sempre riservati alla pista, ai capolavori inanellati da Schumi nei tanti anni vissuti con la Scuderia di Maranello.

Tra questi non può non esservi quello riguardante il suo settimo titolo mondiale in carriera, il quinto con il Cavallino Rampante. L’account su ‘X’ ‘RobertoF1’ come spesso accade ha voluto ricordare Schumacher con una foto di rara bellezza che ha fatto subito il giro del web, toccando proprio tutti. Michael festeggia uno dei giorni più belli della sua vita – la vittoria del settimo titolo mondiale – con il muretto della Ferrari. I suoi uomini con cui ha lavorato spalla a spalla per diverse stagioni vincendo ben cinque campionati di fila.

“Penso che un giorno così non ritorni mai più…”, si legge nel sentitissimo messaggio che ha lasciato tutti senza parole. “Quando hai visto il massimo in ogni aspetto il resto diventa normale amministrazione. Mi manchi Michael”. Parole dolcissime ma allo stesso tempo malinconiche.

Penso che un giorno così non ritorni mai più …. Quando hai visto il massimo in ogni aspetto il resto diventa normale amministrazione. Mi manchi Michael #F1 #Schumacher #Ferrari pic.twitter.com/5axQmqWBUl — RobertoF1 (@robertofunoat) August 2, 2024

Una stagione, quella del 2004, dei record per l’ex ferrarista. Vinse dodici delle prime tredici gare racimolando un vantaggio importantissimo sui rivali, tra tutti Montoya. E alla fine a sorridere furono i tifosi della ‘Rossa’ che quel giorno, come Michael, non potranno mai dimenticarlo.