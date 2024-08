Clamoroso dietrofront Djokovic, annuncio impressionante: era inevitabile che accadesse

Dietrofront improvviso Djokovic. Arriva un annuncio che spiazza tutti e che riguarda da vicino il tennista serbo

Uno degli innegabili protagonisti delle Olimpiadi è stato Novak Djokovic. Il serbo ha centrato un successo storico e assai significativo, vincendo la medaglia d’oro nel torneo di singolare in tennis. L’ultimo grande titolo che gli mancava in carriera, non a caso la sua emozione al termine della finale vinta contro Alcaraz è stata evidente e incontenibile.

Un successo tanto più importante perché giunto alla fine di un duello pazzesco con il giovane fenomeno spagnolo, una finale stupenda per contenuti agonistici, tecnici e pathos. Vinta alla fine con merito dal 37enne serbo, più lucido nei momenti decisivi, nel delirio del Philippe Chatrier che ha osannato l’ennesima grande impresa di Djokovic.

Con questo successo, inseguito da sempre e che finora non era mai riuscito a raggiungere, Nole ha completato il Career Golden Slam, iscrivendosi in un club ristrettissimo di leggende del tennis. Sciogliendosi in un pianto a dirotto nell’abbraccio della sua famiglia e godendosi la gioia di aver regalato un trionfo alla sua nazione, una felicità che non aveva ancora mai provato.

Djokovic è stato certamente discusso e divisivo nel corso della sua carriera, ma non si può non riconoscere la sua grandezza. E in queste ore successive al trionfo parigino, sta ricevendo ripetuti omaggi.

Djokovic campione olimpico, il mea culpa di Panatta: l’ammissione inattesa

Fa dietrofront su di lui Adriano Panatta, che di recente si era dimostrato scettico sulla effettiva competitività del serbo. Salvo poi ricredersi, ovviamente, davanti alle sue prestazioni sulla terra rossa del Roland Garros.

Del resto, Djokovic arrivava da una stagione fin qui avara di soddisfazioni, senza un solo torneo vinto e con qualche problema fisico di troppo. C’erano dei dubbi su quanto avrebbe potuto competere fino in fondo per la medaglia d’oro, dubbi spazzati via dal suo stato di grazia. Al momento giusto, abbiamo rivisto Novak in una delle sue migliori versioni.

Lo ammette anche Panatta, che in un post sui social ha voluto complimentarsi in questo modo con il fuoriclasse balcanico. “Djokovic ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere un campione immenso – ha scritto su ‘X’ – Non pensavo potesse giocare ancora a questi livelli, invece mi ha smentito e volevo rendergli onore. Chapeau!”. Sinner e Alcaraz sono avvisati, nei prossimi grandi tornei dovranno ancora fare i conti con lui.