Formula 1: tragedia nel paddock, esplosione devastante

Tremenda esplosione nei giorni scorsi nei pressi del paddock, tanta paura e numerosi feriti. La situazione

Non è stato un incidente in pista ad attirare l’attenzione questa volta, ma quanto successo nel paddock mentre, fortunatamente, i piloti erano impegnati nella fase di test della gara. Tutto è successo in pochissimo tempo ed è stato difficile capire subito cosa fosse accaduto, anche perché il tutto si è compiuto in una frazione di secondo e ha disorientato tutti, anche a distanza di centinaia di metri.

L’incidente di venerdì scorso alle ore 18:00 ha provocato molti feriti e non pochi danni al paddock, gettando nel panico anche gli astanti che erano lì per seguire i test dei piloti impegnati per la gara del week end. L’accaduto ha ovviamente messo a rischio lo svolgimento regolare della gara, impegnando gli organizzatori e il portavoce dei piloti in un dibattito il cui esito ha portato alla conclusione regolare dell’evento.

Esplode una bombola al Nurburgring: 22 feriti di cui 4 gravi

Quello di Nurburgring è un tracciato che ha creato problemi anche in passato, quando l’incidente che vide coinvolto Niki Lauda nel 1976 provocò di fatto lo spostamento delle gare di F1 a Hockeneheim e l’esclusione del vecchio circuito dal calendario F1.

Alle ore 18 di venerdì però, non è stato un incidente di pista a provocare tanta paura e, soprattutto, a ferire ben ventidue persone, bensì l’esplosione di una bombola che ha prodotto una deflagrazione assordante. Si stava preparando il quarto round della Nurburgring Endurance Series, una gara di lunga distanza (e molta pazienza) che alla fine si è svolta regolarmente in accordo tra gli organizzatori dell’evento e il portavoce dei piloti. L’esplosione della bombola a pressione però, ha provocato il ferimento grave di quattro persone impegnate nel paddock, le cui condizioni non sono ancora ben note e che in ogni caso sono in lotta tra la vita e la morte.

Nonostante si sia deciso per il proseguimento della gara di concerto con il Nurburgring Long Distance Interest Group, la polizia ha ovviamente aperto un’indagine per capire bene l’incidente scatenante della tragedia e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’esito degli esami preliminari. “C’è stato un incidente durante il test che ha profondamente colpito tutti noi. I nostri pensieri sono indirizzati alle persone colpite. Tuttavia, l’incidente non è strettamente collegato all’evento, quindi abbiamo convenuto, insieme ai nostri team, di permettere che l’evento si svolga“. Queste le parole di Mike Jäger, capo della VLN, subito dopo l’accaduto. C’è ancora molta preoccupazione per le persone in gravi condizioni trasportate immediatamente in ospedale con l’elicottero.