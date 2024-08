Olimpiadi, l’Italia sale a 26 medaglie e un’altra è già sicura

Nella serata di ieri alle Olimpiadi di Parigi2024, l’Italia ha aggiornato il proprio medagliere. La spedizione azzurra ieri ha raccolto almeno una medaglia per il 31° giorno di fila (striscia che va avanti da Rio 2016) e ha migliorato ancora il computo totale.

Certo, resta lontano il totale di 40 medaglie di Tokyo2020, ma il numero di ordine è già quasi eguagliato. 9 oggi a Parigi contro i 10 dell’edizione nipponica.

La prima medaglia dell’atletica

Ieri, l’aggiornamento del medagliere è arrivato proprio dall’atletica. Dopo l’illusione del bronzo di Nadia Battocletti sui 5000 metri lunedì sera, Mattia Furlani ha “rimediato” ad una giornata perlopiù interlocutoria a livello di medaglie. Il 19enne romano ha vinto il bronzo nel salto in lungo con la misura di 8,34 saltata peraltro ben due volte durante la gara olimpica. Un bronzo storico per il salto in lungo che arriva a 40 anni dalla medaglia di Evangelisti a Los Angeles1984. Quello del giovanissimo Furlani è un bronzo che vale tantissimo vista la sua età. È la grande speranza azzurra per gli anni a venire, visto che nel 2028 a Los Angeles avrà solo 23 anni.

Italia vero il 10° oro alle Olimpiadi di Parigi2024?

La giornata di oggi aggiornerà il medaglie al 100%. Bisognerà capire però con quale medaglia. Ruggero Tita e Caterina Banti, infatti, sono in testa alla gara per il titolo di campioni olimpici (che detengono) nella vela categoria NACRA17. I due velisti italiani si sono qualificati da primi alla medal race e numeri alla mano sono matematicamente almeno argento. C’è da capire che cosa accadrà nell’ultima regata, la Medal Race, che assegnerà punteggi doppi e potrebbe modificare la classifica.

Tita e Banti hanno quindi concrete possibilità di portare a 10 il computo degli ori. Quello delle Olimpiadi, complessivamente, vede l’Italia ufficialmente a quota 26 ma pronta a salire 27. Mentre proseguono gli sport di squadra con le due squadre di pallavolo maschile e femminile in semifinale. Oggi toccherà agli uomini contro i padroni di casa e campioni olimpici in carica della Francia. Domani alle ragazze di Julio Velasco contro la Turchia, dopo la super prestazione di ieri con cui hanno eliminato la bestia nera Serbia.