Ultim’ora Marquez, annuncio da non credere: segreto svelato

MotoGP, Mondiale sempre più combattuto. Marc Marquez svela un segreto che potrebbe cambiare le sorti della classifica piloti

Un annuncio clamoroso scuote il mondo della MotoGP: Marc Marquez ha rivelato un segreto che potrebbe dare una svolta decisiva alla stagione e permettergli di prevalere su Enea Bastianini, che attualmente insidia pericolosamente la sua posizione in classifica. L’otto volte campione del mondo ha condiviso un dettaglio tecnico fondamentale riguardo al talento del futuro pilota KTM, un’informazione che potrebbe ribaltare le sorti della competizione.

Nel corso di un’intervista esclusiva con la testata spagnola ‘AS’, Marquez ha parlato di una particolare abilità di Bastianini che gli permette di risparmiare gomme e mantenere alte prestazioni fino alla fine delle gare. “Bastianini è un talento puro” ha dichiarato Marquez. “L’abilità che più salta all’occhio è la capacità di far girare la moto con un angolo molto ridotto. È in grado di girare la moto con pochissima inclinazione, e questo è difficile da fare. Normalmente, quando ci si piega meno, si gira meno e si deve rallentare di più, ma lui è in grado di continuare con la stessa velocità”.

Enea Bastianini ha impressionato tutti nella sua seconda stagione in MotoGP, in sella alla Ducati del team Gresini, vincendo la prima gara del 2022 in Qatar e ripetendosi ad Austin, in Texas. Le vittorie a Le Mans e Aragon hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione, portandolo a ottenere un posto nel team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia. La sua promozione ha segnato la fine della lotta con Jorge Martin e Bastianini sembrava destinato a un brillante 2023.

Futuro promettente per Bastianini: lotta per il titolo avvincente in MotoGP

Purtroppo, il 2023 di Bastianini è stato segnato da un grave infortunio alla spalla destra subito durante la prima Sprint della storia della MotoGP a Portimao, dopo un impatto con Luca Marini. I problemi fisici, insieme alle difficoltà di adattamento con una nuova moto, hanno impedito a Bastianini di esprimere il suo pieno potenziale come pilota ufficiale Ducati. Tuttavia, nella seconda metà del 2024, Bastianini ha dimostrato di essere pronto per una sorprendente rimonta.

Al ritorno dalla pausa estiva, Bastianini ha dominato a Silverstone, vincendo sia la Sprint che la Gara. Enea ha sempre avuto la capacità di gestire meglio le gomme rispetto ai suoi avversari, un aspetto che Marquez ha cercato di spiegare: “In quasi tutte le gare è stato il più veloce negli ultimi dieci giri”.

Le parole di Marquez non solo confermano il talento eccezionale di Bastianini, ma rappresentano anche un avvertimento per gli avversari. Se Bastianini riuscirà a migliorare ulteriormente le sue qualifiche, come ha fatto a Silverstone, sarà in grado di vincere ancora più gare e diventare un contendente serio per il titolo.

La capacità di gestire le gomme e mantenere alte prestazioni fino alla fine delle gare potrebbe essere un fattore decisivo per traguardi più ambiziosi. Con queste nuove informazioni svelate da Marquez, la lotta per il titolo si preannuncia ancora più avvincente e imprevedibile.