Schumacher l’immortale: la foto pubblicata dalla pagina fan

La leggenda di Michael Schumacher continua a vivere: l’ultimo scatto trapelato è semplicemente meraviglioso

Il mondo di Michael Schumacher si è fermato oltre dieci anni fa. Il 29 dicembre 2013 l’incidente sugli sci ha spazzato via tutto, lasciando solo grande amarezza e dolore nella vita del pilota tedesco. Michael e la sua famiglia vivono ancora oggi un dramma e la ripresa dell’ex pilota della Ferrari sembrerebbe essere davvero lenta e soprattutto avvolta nel mistero.

Non si sa nulla o quasi riguardo alle sue condizioni di salute, se non che un team medico assiste il ‘Kaiser’ h24 e non lo lascia mai solo. Cure che stanno costando carissimo a Corinna (si parla, complessivamente, di oltre 70 milioni di euro) costretta a vendere cimeli del marito come preziosi orologi ma anche jet privati e ville, pur di continuare a sperare in una ripresa del sette volte campione del mondo. Seppur cambiato, per stessa ammissione di sua moglie solo qualche anno fa, Michael c’è ancora.

E con lui preziosissimi ricordi che la famiglia ma soprattutto i tifosi conservano gelosamente. Ricordi di pista, di vittorie e soddisfazioni. Successi scritti a caratteri cubitali nella storia della Ferrari. Così nelle scorse ore è spuntato uno dei tanti scatti che ritrae il tedesco durante il periodo d’oro della sua incredibile carriera.

Schumacher, la leggenda è eterna: scatto nostalgico

Una fan page di Michael Schumacher, su ‘X’, torna ad omaggiare uno dei piloti più amati di sempre con uno scatto davvero bellissimo. Si parla, ovviamente, dei tempi in cui il tedesco spadroneggiava alla guida della rossa. Tempi lontani ma non troppo: i suoi tifosi non smettono di pensare a Schumi, una vera e propria icona incancellabile del mondo della Formula 1.

La foto ritrae il ‘Kaiser’ in occhiali da sole, maglia e cappellino Ferrari e braccia incrociate, all’uscita del suo box. Uno tanti istanti che immortala Michael nel momento migliore della sua carriera, quando con il suo infinito talento riuscì a riportare nell’olimpo la Scuderia di Maranello. Anni bui, di insuccessi e grosse delusioni. Schumacher spazzò via tutto e lo scatto in questione non può che risollevare dolci ricordi per milioni di tifosi.

Gli stessi fan che non hanno mai lasciato solo Michael in questi anni, nonostante non siano mai filtrate notizie sulle sue condizioni di salute. Un riserbo rispettato con dolore e la speranza, che pare sempre più lontana purtroppo, di rivedere l’ex pilota del Cavallino Rampante tornare a vivere la vita di un tempo.

Schumacher ha rappresentato un’intera generazione, gli anni d’oro della Formula 1 nei quali è stato in grado di vincere 7 titoli mondiali, 5 dei quali consecutivi proprio in quel di Maranello. Una leggenda insuperabile, che ancora oggi incassa un affetto unico e incondizionato. Le emozioni che ha lasciato in pista rimarranno indelebili, immortali: proprio come Michael.