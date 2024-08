“Dovete stare zitti”: la finale alle Olimpiadi finisce male

L’ultimo atto della disciplina ai giochi olimpici termina come peggio non poteva. Tra le atlete coinvolte, una non le manda proprio a dire

Negli eventi sportivi che richiedono una concentrazione assoluta, il comportamento del pubblico può essere un elemento determinante per il successo o l’insuccesso degli atleti. Un pubblico rumoroso, irrispettoso e maleducato può compromettere le performance, privando gli atleti delle condizioni necessarie per eccellere. Questo è particolarmente vero in discipline come la ginnastica, dove il silenzio e la concentrazione sono essenziali per eseguire movimenti precisi e complessi.

Gli atleti dedicano anni della loro vita a prepararsi per questi momenti, e non ricevere il giusto rispetto da parte degli spettatori può avere un impatto devastante sulle loro prestazioni.

Simone Biles, leggenda della ginnastica americana, ha espresso il suo sconcerto per l’atmosfera inadeguata durante la finale della trave alle recenti Olimpiadi. Nonostante le aspettative elevate, la ginnasta è caduta durante l’esercizio, compromettendo la possibilità di aumentare il suo medagliere in questi Giochi.

“L’esercizio più stressante è sempre la trave di equilibrio” ha dichiarato Biles nelle parole riportate da ‘Marca’. “Di solito abbiamo musica o suoni di sottofondo, qualunque cosa. E onestamente ci riusciamo meglio in ambienti con quel suono, perché sembra di allenarci. Questa volta invece si percepivano voci al telefono in chiamata, i click delle fotocamere, qualunque cosa…”

Biles all’attacco: “Dovrebbero stare zitti”

La Biles ha descritto come l’assenza di rumore di fondo e l’intrusione dei rumori casuali abbiano reso l’ambiente della finale particolarmente difficile. “Cerchi di restare nella tua zona ma la gente inizia ad esultare e i sussurri diventano più forti. Quindi dovrebbero davvero stare zitti, perché sono più rumorosi di… non so, è stato davvero strano e imbarazzante” ha continuato la ginnasta.

Nonostante le ripetute richieste da parte degli atleti per avere della musica o del rumore di sottofondo, queste lamentele non sono state ascoltate. Al netto però dell’incidente alla trave, Biles ha concluso con una nota di soddisfazione per la sua partecipazione complessiva ai giochi. “Non sono troppo turbata per la mia prestazione alle Olimpiadi. Sono molto felice, orgogliosa e ancora più emozionata che lo stress di tutto questo sia finito” ha affermato. Sebbene non abbia raggiunto il podio nella trave, Simone Biles ha comunque dimostrato la sua straordinaria abilità e dedizione conquistando tre ori e un argento in questa edizione delle Olimpiadi.

La denuncia di Simone Biles mette però in luce quanto sia cruciale il comportamento del pubblico durante eventi sportivi di alto livello. Un ambiente rispettoso e appropriato può fare la differenza tra una prestazione eccezionale e un errore critico. Gli organizzatori devono assicurarsi che gli atleti abbiano le migliori condizioni possibili per esibirsi, riconoscendo il duro lavoro e la dedizione che investono nella loro preparazione.