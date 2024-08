Juve, Todibo ormai è un ricordo: spunta un nuovo nome per la difesa

Il profilo di Jean-Clair Todibo era da diverse settimane il preferito per rinforzare la difesa bianconera, nonostante in pole ci sia stato anche Riccardo Calafiori, ufficializzato poi dall’Arsenal e con il Bologna che non ha mai voluto cederlo alla Juventus. Nonostante il difensore abbia dato priorità ai Bianconeri raggiungendo un accordo con il club ha accettato l’offerta del West Ham che ha trovato un’intesa con il Nizza.

Nonostante l’ottimo rapporto tra le parti dopo la trattativa che ha portato Khephren Thuram alla corte di Thiago Motta, il campione del Mondo con la Francia nel 2018 ha optato per Londra e per la Premier League.

A poco è servito il blitz di due giorni con il Nizza che sembrava davvero essere quello decisivo con gli Hammers che nel giro di due settimane hanno chiuso anche per Füllkrug dal Borussia Dortmund e Summerville dal Leeds: trattativa che finalmente si è sbloccata e condizioni accettate dal Nizza.

La Juventus a questo punto deve trovare un nuovo difensore e secondo quanto rivelato dal corrispondente da Torino, Giovanni Albanese: “Nei dialoghi fra Juve e Ajax per il prestito di Rugani (operazione già indirizzata) può emergere l’idea che spingerebbe Sutalo alla Juventus. Difensore croato, ventiquattrenne: richiesta di 15 milioni per il cartellino, ingaggio di 2 milioni”.