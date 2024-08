Dramma per Nadal: colpo bruttissimo

Un vero e proprio dramma quello che colpisce il mondo del tennis e che vede come protagonista Rafael Nadal

Alle Olimpiadi non è voluto mancare per nessun motivo al mondo. Rafael Nadal sapeva benissimo di non avere alcuna chance di poter arrivare fino in fondo, ma ci ha provato. Nel singolare si è arreso, però, dinanzi al futuro campione di Parigi ovvero Novak Djokovic.

Un’eliminazione deludente che acuisce le difficoltà di Nadal in una stagione davvero inedita, nella quale i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti. I motivi sono tanti, in primis l’età che continua ad avanzare inesorabilmente e gli acciacchi ormai ricorrenti. Nonostante tutto l’impegno possibile, il nativo di Manacor non riuscirà ad evitare un record negativo.

Un qualcosa che, fino ad ora, nella sua straordinaria e strabiliante carriera non gli era mai accaduto. Cosa? Nadal concluderà la stagione senza ottenere alcuna vittoria nei quattro tornei dello Slam. Uno “0” che non si verificava da più di 20 anni (precisamente dal 2002).

Nadal, record negativo: non accadeva da 22 anni

Oltre all’età che avanza, il 38enne spagnolo ha dovuto avere a che fare con infortuni non di poco conto. In primis un affaticamento rimediato dopo l’Atp di Brisbane con conseguente forfait all’Australian Open. Al Roland Garros, però, sembrava che le cose potessero andare meglio. Si era preparato al meglio, ma la fortuna gli ha voltato le spalle. Al sorteggio, infatti, subito una sfida impegnativa contro Alexander Zverev che lo ha eliminato al debutto.

Il campione iberico ha poi rinunciato a Wimbledon per prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi. Pochi giorni fa, invece, la conferma ufficiale del forfait anche agli US Open, ultimo Slam della stagione nel quale Rafa risultava tra gli iscritti nella entry list. Un rifiuto che, per molti, potrebbe preludere a un possibile ritiro. Anche se, su questo, non sono mai arrivate conferme ufficiale ma nemmeno smentite.

La cosa certa è che Nadal si prenderà tutto il tempo possibile per valutare il da farsi. Quel che è certo, invece, è la sua partecipazione alla Laver Cup 2024 che si disputerà a Berlino. Un torneo che evoca il ritiro di Roger Federer il quale, proprio nell’edizione del 2022, ha disputato la sua ultima partita in carriera in doppio con Nadal. Un precedente che evoca un possibile remake, stavolta, con ruoli invertiti.

Presto per parlarne. Vedremo cosa succederà tra un mese.