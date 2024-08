Sinner esulta: UFFICIALE il forfait del grande rivale

Può ‘esultare’ Jannik Sinner, arriva una buona notizia per l’azzurro: il grande rivale da’ ufficialmente forfait in uno dei prossimi tornei

Dopo le grandi emozioni del torneo olimpico, il tennis riparte con il suo tradizionale calendario, entrando in un’altra fase caldissima della stagione. Il trittico di tornei sul cemento americano mette in palio prestigio e punti pesantissimi. E Jannik Sinner si trova davanti ad appuntamenti che non può fallire.

L’azzurro ha dovuto rinunciare a malincuore alle Olimpiadi di Parigi, dove ha visto Djokovic e Alcaraz protagonisti di una finale epica e con Lorenzo Musetti capace di conquistare un bronzo pregiatissimo per il tennis italiano. Ma adesso, superata la tonsillite, è pronto a dare di nuovo il meglio. La speranza è di vederlo al massimo della condizione, dopo la serie di problemi che almeno in parte lo hanno condizionato negli ultimi mesi.

Si riparte, in ogni caso, da dove ci eravamo lasciati. Jannik Sinner numero uno del mondo, in vetta al ranking ATP per la nona settimana consecutiva. Una striscia che potrebbe anche allungarsi, con l’azzurro impegnato a difendere i 1000 punti conquistati in Canada un anno fa e a provare a fare meglio negli appuntamenti statunitensi di Cincinnati e degli Us Open, dove i risultati non furono proprio esaltanti. Una situazione che però potrebbe volgere nettamente a suo vantaggio, anche perché uno dei principali rivali si chiama fuori.

Sinner sorride: Djokovic out al Masters 1000 di Cincinnati

Infatti, dopo le fatiche del torneo olimpico e dopo la tanto agognata medaglia d’oro finalmente conquistata, Novak Djokovic ha dato forfait anche a Cincinnati, dopo la rinuncia a Montreal.

L’annuncio è arrivato da parte degli organizzatori del Masters 1000 americano. Una notizia che dal punto di vista di Sinner è piuttosto positiva per diversi motivi. Esce di scena uno dei favoriti del torneo, tanto per cominciare. Ma soprattutto, Djokovic perderà in classifica i 1000 punti della vittoria dello scorso anno.

Il tutto permetterà così a Sinner di respirare nel ranking, vedendo allontanarsi Djokovic da lui. E l’azzurro potrebbe anche guadagnare margine, visto che lo scorso anno era uscito subito a Cincinnati. Alcaraz, poi, dovrà difendere i punti della finale. Ecco perché in vista degli Us Open, quando Djokovic rientrerà, gli scenari per Sinner saranno piuttosto rosei. Anche a New York, oltretutto, Djokovic e Alcaraz hanno molti più punti da difendere rispetto a Jannik. Insomma, in vetta al ranking si potrebbe quasi pensare alla grande fuga, se le cose andranno per il verso giusto.