L’Atalanta cade ancora: tris del St. Pauli in amichevole ed esordio per Retegui

Ad Amburgo si aggiudica il St. Pauli il test-match al Millerntor-Stadion. Tra i nerazzurri esordio nella ripresa del neoacquisto Retegui, in campo per 45′.

Nerazzurri subito pericolosi con Lookman al 3′, ben innescato da Kolašinac: palla di poco fuori. Al 7′ ancora Lookman pericoloso, ma Vasilj si oppone in angolo. Quindi al 17′ El Bilal si inserisce su un retropassaggio troppo corto, trovando però ancora la risposta del portiere di casa. Al 21′ la conclusione di De Ketelaere da buona posizione viene deviata sull’esterno della rete da un provvidenziale salvataggio della difesa. La pressione alta dei nerazzurri produce un’altra buona occasione al 29′: stavolta è Pašalić ad andare al tiro, ma Vasilj è ancora una volta attento e respinge.

Nella ripresa esordio in nerazzurro di Retegui. Dopo un colpo di testa sopra la traversa di Irvine, il St. Pauli passa al 58′ con la deviazione di testa di Eggestein sugli sviluppi di un calcio piazzato. Reazione nerazzurra con Retegui che calcia dal limite: palla a lato. Ancora Retegui al 65′ innesca Éderson, palla centralmente per Lookman, ma Vasilj respinge non senza difficoltà. Il St. Pauli trova il raddoppio al 68′ con Afolayan e poi anche il 3-0 al 71′ con Boukhalfa. All’83’ Cassa trova Retegui la cui deviazione sporcata dal contrasto con un difensore viene neutralizzata da Vasilj. Ad Amburgo finisce 3-0 per il St. Pauli, ora testa alla Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

ST. PAULI-ATALANTA 3-0

Reti: 58′ Eggestein (SP), 68′ Afolayan (SP), 71′ Boukhalfa (SP).

St. Pauli: Vasilj, Mets, Wahl (63′ Banks), Irvine, Smith, Eggestein (63′ Afolayan), Stevens (63′ Dzwigala), Treu (78′ Ritzka), Metcalfe (46′ Boukhalfa), Guilavogui, Wagner. A disposizione: Voll, Nemeth, Sinani, Albers, Ahlstrand, Saad, Schmitz. Allenatore: Alexander Blessin.

Atalanta: Musso (78′ Carnesecchi), de Roon (78′ Manzoni), Djimsiti (46′ Hien), Kolašinac (72′ Godfrey), Zappacosta (72′ Palestra), Pašalić (72′ Toloi), Éderson (72′ Sulemana), Ruggeri (78′ Cassa), De Ketelaere (72′ Bakker), El Bilal (46′ Retegui), Lookman (78′ Vavassori). A disposizione: Rossi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Harm Osmers (assistenti: Tom Holsten e Mika Jungclaus).

Note: ammoniti Toloi (A), Sulemana (A).