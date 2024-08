Dramma Marquez, il problema è davvero enorme: tifosi in apprensione, lo sta tormentando

Marc Marquez adesso spaventa i suoi tifosi. La notizia emersa recentemente non può davvero lasciarlo tranquillo

Marc Marquez sta cercando di giocarsi le sue carte nel mondiale di MotoGP ma ha dovuto riscontrare in pista la superiorità della Ducati ufficiali. Il suo compito si fa sempre più difficile e ora c’è un problema in più da fronteggiare.

Le ultime gare per Marquez sono state comunque soddisfacenti, visto che al Sachsenring è arrivato un importante secondo posto mentre a Silverstone ha chiuso quarto la domenica, dopo la caduta nella Sprint Race. Nella classifica generale, Marc è ormai alle spalle delle tre Ducati ufficiali di Martin, Bagnaia e Bastianini e ha un buon margine per difendere questo quarto posto. Ovviamente le sue ambizioni sono altre e, per questo, nel 2025 approderà nel team ufficiale della Ducati.

La scommessa era cominciata già al termine della scorsa stagione, quando con grande coraggio il #93 decise di mollare la Honda e di puntare sul Team Gresini. Alla luce dei fatti e della promozione ottenuta per il 2025, la scelta è stata corretta ma farla diventare vincente servirà davvero il miglior Marquez. Le condizioni fisiche dell’otto volte iridato, tuttavia, continuano a preoccupare, in quanto sarebbe emerso che il braccio destro di Marquez è tornato a dargli problemi.

Marquez, clamorosa rivelazione sulle sue condizioni: che problema

Le notizie che arrivano dalla Spagna sulle condizioni di Marquez non sono molto positive, anzi. Oscar Haro, ex direttore sportivo del Team LCR Honda, ha parlato chiaro di questo aspetto ai microfoni di Motosan.

“Il braccio non funziona come dovrebbe, non lo appoggia ancora e questo gli è costato molto, sia per le cadute che per i time attack”. Poi aggiunge: “Spero che riesca a risolvere un po’ i problemi altrimenti il campionato gli sfuggirà di mano”. Il problema, al di là della riflessione di Haro per questa stagione, è quello che potrebbe succedere l’anno prossimo, quando avrà una GP25 per giocarsela alla pari con gli altri e tornare davvero in lotta per un Mondiale che gli manca dal 2019.

Se Marquez non è al 100% ovviamente non può tenere testa al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia, soprattutto stando nello stesso box. La paura di molti tifosi è che questa rivelazione possa condizionare Marc e fargli perdere le certezze ritrovate dopo le ultime due tormentate stagioni con la Honda.