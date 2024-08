ESCLUSIVA SI Pedullà: “Cancellieri-Parma: prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco le cifre”

Entra nel vivo l’affare che può portare Matteo Cancellieri dalla Lazio al Parma. L’attaccante biancoceleste infatti sembra essere il profilo giusto individuato dai gialloblu per completare il reparto offensivo in vista del ritorno in Serie A.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, per l’approdo del classe 2002 in gialloblu si sta trattando per un prestito oneroso di 1.2 milioni con diritto di riscatto a favore della squadra allenata fa Fabio Pecchia. 4 gol e 3 assist in 36 presenze per lui nel corso della stagione 2023/24, nella quale ha giocato in prestito all’Empoli.