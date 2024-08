Morata sogna in rossonero: “Milan? La sfida più bella della carriera”. Poi esalta Camarda

Il nuovo centravanti del Milan, Alvaro Morata, ha rilasciato oggi una intervista a Milan TV, nella quale ha raccontato le sue sensazioni in questi primi giorni della sua nuova vita rossonera. Nel corso della sua carriera, il capitano della Spagna ha abituato a dichiarazioni non banali, quando si tratta di esporsi su qualche tematica, dunque farà un certo effetto sentire uno come lui definire quella a Milano come “ la sfida più bella e importante” della sua carriera.

Ecco la sua spiegazione in merito: “In questi giorni ho parlato con Kakà, con Ibra e Beckham che mi hanno ricordato la storia di questa società. Non vedo l’ora di scrivere il mio nome nella storia del Milan. Il numero 7? Prima di tutto devo ringraziare Adli che ha fatto un bel gesto a lasciarmelo. E’ il mio numero preferito, non l’ho mai indossato in una squadra di club per diversi motivi. Adli mi ha reso felice con questo suo gesto. Arrivare a Milano è stato molto emozionante”.