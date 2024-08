Torna dopo dodici anni: ufficiale, ha firmato davvero

Dopo oltre un decennio, torna a mettersi in gioco. Nessuno poteva crederci, fin quando ha firmato: comincia la sua nuova avventura

C’è un tempo per ogni cosa, anche per rimettersi in gioco e riprovarci. Soprattuto se i risultati giunti prima di lasciare erano stati davvero entusiasmanti. Tuttavia, prima di farlo la riflessione dell’atleta è stata lunga e foriera di cambiamenti. La nuova esperienza sarà all’interno di un nuovo gruppo per mettersi alla prova in un contesto che l’ha già vista grandissima protagonista nel recente passato.

Prima di approdare nel presente, però, è giusto compiere un passo indietro. Di circa un decennio. Precisamente bisogna tornare al 2014, quando ad appena ventidue anni il titolo di campionessa del mondo è suo. Un trionfo cui vanno aggiunti altri successi nelle varie competizioni.

Si tratta della ciclista francese Ferrand-Prévot, la quale nel 2019 decise di dedicarsi con maggiore continuità alla mountain bike per conquistare proprio in questa disciplina una medaglia olimpica a Parigi 2024 e più titoli mondiali. Ora però pare abbia deciso di ritornare “alle origini”.

Grande ritorno per la campionessa, c’è la firma: è ufficiale

Ferrand-Prevot ha firmato con il Team Visma, squadra olandese femminile di ciclismo su strada. L’accordo è per la durata di tre anni, quindi si concluderà quando la campionessa ne avrà compiuti trentacinque.

Dopo aver siglato il contratto che la riporterà nella disciplina in cui ha gareggiato per anni, l’atleta di Reims ha affermato tutta la sua felicità, raccontando che la decisione viene da lontano, ovvero dallo scorso inverno, quando cominciava a riflettere su cosa avrebbe fatto dopo le Olimpiadi: “Ho atteso la medaglia olimpica per dodici anni, ce l’ho fatta. È il momento di una nuova sfida.”

Il modo di lavorare del Team Visma l’ha convinta e offre le condizioni giuste per il prossimo sogno vincere il Tour de France femminile. Anche Rutger Tijssen, direttore della squadra, ha parlato dell’arrivo di Ferrand-Prévot, atleta che definisce “eccezionalmente talentosa”: “Ammiro l’audace decisione di ritornare al ciclismo su strada con il chiaro obiettivo del Tour de France“. Realizzerà il sogno? Con il talento che ha non si può non essere ottimisti.

Intanto la Ferrand Prevot ha ottenuto un altro grande riconoscimento dopo il recente oro olimpico. E’ stato lei a portare la bandiera della Francia nella cerimonia di chiusura dell’evento. Che dire, davvero un altro grandissimo trionfo.