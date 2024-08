Juve, Kalulu sempre più vicino: bianconeri a tinte francesi

Dopo aver perso Jean-Clair Todibo ufficializzato dal West Ham e Riccardo Calafiori annunciato dall’Arsenal che hanno superato la Juventus raggiungendo un accordo con i rossoneri e i rossoblù per diventare dei nuovi calciatori degli Hammers e dei Gunners, la Juventus ha virato su Pierre Kalulu. Accordo a un passo con il Milan con Thiago Motta, allenatore della Vecchia Signora, che ha espressamente chiesto un difensore centrale al Football Director, Cristiano Giuntoli.

Con Daniele Rugani ormai da considerare un esubero per l’italo-brasiliano, restano quattro calciatori in quella zona di campo. Bremer, Danilo, Federico Gatti e Juan Cabal, con gli ultimi 3 che possono essere utilizzati anche come terzini. L’offerta della Juventus è un prestito oneroso (3 milioni di euro) diritto di riscatto a 14 e 3 milioni di bonus. Totale 20 per l’ex Lione che raggiungerà Torino nelle prossime ore.

Oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi per la prima volta dal nuovo calciatore del Diavolo: il Senior Advisor rossonero, Zlatan Ibrahimovic, intervenuto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Pierre Kalulu, prossimo difensore della Juventus. “Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club”.