Il Milan supera il Monza 3-1 nel Trofeo Berlusconi: Fonseca imbattuto nel pre-campionato

Ancora una vittoria per il Milan di Paulo Fonseca che si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Berlusconi. Dopo la vittoria ai rigori dello scorso anno all’U-Power Stadium, il Monza cade 3-1 a San Siro.

Il primo tempo termina in parità: prima la rabona di Saelemakers che sfrutta una deviazione di Pablo Marì per battere Pizzignacco, poi il solito gol dell’ex di Daniel Maldini che non sbaglia dall’altezza del dischetto, usufruendo dell’assist di Vignato.

Nella ripresa il Milan preme sull’acceleratore: dopo due minuti dal suo ingresso in campo, Jovic segna il gol del 2-1, poi Reijnders cala il tris con un super gol da 30 metri sugli sviluppi da calcio piazzato.